Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

In Polen zijn Chinese auto's op militaire terreinen niet meer welkom

Vrees voor afluisteren

40
Nio ET5
Lars Krijgsman

Krijg jij 'Big Brother is watching you'-gevoelens bij de software in Chinese auto's? Dan ben je niet de enige. Het Poolse leger verbiedt Chinese auto's op militaire terreinen uit angst voor spionage.

Auto's zitten tegenwoordig ramvol software en systemen. Data wordt verzameld en opgeslagen en het is gevoelsmatig lang niet altijd helder hoe dat precies gebeurt. De chef van de Algemene Staf van het Poolse leger, Wieslaw Kukula, krijgt er de kriebels van en ontzegt in China geproduceerde auto's en voertuigen toegang tot militaire terreinen.

Het Poolse leger vreest dat de vele sensoren, systemen en communicatiesystemen in staat zijn tot 'ongecontroleerde verzameling en gebruik van data', zo schrijft de krijgsmacht volgens de Washington Post in een verklaring waarin het het verbod toelicht. Poolse media schrijven onder meer dat het leger het Ministerie van Defensie heeft verzocht om wettelijke voorwaarden te scheppen waar autofabrikanten zich aan moeten houden wat betreft het monitoren van de staat van de auto en de omgeving ervan.

40 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Tesla gigafactory

Tesla beschuldigd van slechte werkomgeving door Duitse vakbond

Nieuws
Vierseizoenenbanden test 225/45R17 duurzaamheid tanken

Opnieuw verdwijnt een bekende naam van tankstations in Nederland

Nieuws
Polestar

Polestar gaat niet aan de plug-in hybride: 'Elektrische auto's zijn de toekomst'

Nieuws
Jaguar i-Pace occasion

In zeven jaar van €82.000 naar slechts €17.000: ook Jaguar I-Pace is enorm afgeschreven

Nieuws
Rijbewijs 2025

Het Nederlandse rijbewijs wordt internationaal erkend: 'Een meesterwerk'

Lezersreacties (40)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.