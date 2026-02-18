Krijg jij 'Big Brother is watching you'-gevoelens bij de software in Chinese auto's? Dan ben je niet de enige. Het Poolse leger verbiedt Chinese auto's op militaire terreinen uit angst voor spionage.

Auto's zitten tegenwoordig ramvol software en systemen. Data wordt verzameld en opgeslagen en het is gevoelsmatig lang niet altijd helder hoe dat precies gebeurt. De chef van de Algemene Staf van het Poolse leger, Wieslaw Kukula, krijgt er de kriebels van en ontzegt in China geproduceerde auto's en voertuigen toegang tot militaire terreinen.

Het Poolse leger vreest dat de vele sensoren, systemen en communicatiesystemen in staat zijn tot 'ongecontroleerde verzameling en gebruik van data', zo schrijft de krijgsmacht volgens de Washington Post in een verklaring waarin het het verbod toelicht. Poolse media schrijven onder meer dat het leger het Ministerie van Defensie heeft verzocht om wettelijke voorwaarden te scheppen waar autofabrikanten zich aan moeten houden wat betreft het monitoren van de staat van de auto en de omgeving ervan.