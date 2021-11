Peugeot 504 Cabriolet (1976) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Peugeot 504 Cabriolet is volgens velen één van de meest smaakvolle auto's die het Franse merk ooit heeft voortgebracht. AutoWeek-lezer Arjan van den Berg spotte dit exemplaar, die al heel lang bij zijn eerste Nederlandse eigenaar is.

De Peugeot 504 was in zijn tijd een auto die de handen wel op elkaar wist te krijgen. De 504 bewees zich als een betrouwbaar en comfortabel vervoersmiddel en het ontwerp van Pininfarina viel in de smaak. De vorig jaar overleden ontwerper Aldo Brovarone tekende de Berline en de Break, zijn collega Franco Martinengo kreeg samen met Brovarone de taak om op de 504-basis de Coupé en Cabriolet op papier te zetten. Pininfarina kreeg daarbij behoorlijk wat vrijheid van Peugeot, want de Coupé en Cabriolet kwamen behoorlijk anders voor de dag dan de reguliere 504. Het minimalistische maar sierlijke ontwerp gaf de twee een haast Italiaans voorkomen. De afkomst van het lijnenspel was duidelijk.

Het ontwerp heeft er mede voor gezorgd dat de 504 Coupé en 504 Cabriolet uitgroeiden tot geliefde klassiekers en voor een net exemplaar ben je tegenwoordig zomaar tussen de €40.000 en €50.000 kwijt. Dat zal de eigenaar van deze witte 504 Cabriolet er ongetwijfeld niet voor betaald hebben. Hij of zij haalde de Franse schone namelijk al in 2002 naar Nederland en is er sindsdien trouw aan gebleven. Dat zien we graag. De kans is groot dat er destijds een restauratie aan te pas is gekomen. De 504 lijkt er te netjes bij te staan om in originele staat te verkeren, maar is ook weer niet zo vlekkeloos om te vermoeden dat er recent nog flink aan geklust is. Hoe dan ook zal er genoeg bekijks mee getrokken worden.

Overigens heeft deze 504 de 2.7 V6 PRV-motor in zijn neus liggen, die eind 1974 aan het aanbod werd toegevoegd. Een blok dat in heel wat Peugeots, Renaults en Volvo's heeft gelegen en uiteindelijk zelfs zijn weg vond naar de DeLorean DMC-12. Onlangs gingen we nog uitgebreid in op het ontstaan van deze krachtbron en zijn lange levensloop.