Facelift geeft Peugeot 3008 nieuw familiegezicht

Hoewel de Peugeot 3008 wellicht nog vrij vers voelt, draait de SUV alweer sinds 2016 mee. Daarmee is hij op de helft van zijn levenscyclus. Volgens Peugeot is dit dan ook het uitgelezen moment om de 3008 van een ingrijpende facelift te voorzien. Als eerste model uit het bestaande gamma van Peugeot maakt de SUV kennis met Peugeots nieuwe ontwerpstijl. Het merk gebruikte deze stijl tot nu toe enkel bij geheel nieuwe modellen en gaf het startschot voor die ontwerplijnen met de 508. De 208 en grotere 2008 volgden daarna. Het grote kenmerk is de scherpere neus met de rechtopstaande lichtunits die doen denken aan slagtanden. De herziene 3008 bewijst dat Peugeot deze nieuwe lijnen ook bij facelifts van reeds bestaande types doorvoert. Ook de koplampen van de huidige 3008 gingen op de schop en moesten plaatsmaken voor deze nieuwe exemplaren. De grille is daarbij aanmerkelijk groter en waaiert als het ware met losse 'sneeën' uit onder de koplampen. De inrichting van de grille wordt, net als bij bijvoorbeeld de 2008, bepaald door verchroomde druppeltjes die vanuit het midden steeds breder worden. Neem daarbij de nieuwe 3008-modelaanduiding net onder de motorkap en een aangepaste bumper en je hebt het gewijzigde front van de 3008.

Achterkant

Aan de achterkant blijft de aanblik ondanks vernieuwde achterlichten vrij vertrouwd, want op dat gebied liep de 3008 al goed in de pas met de jongste modellen. Daarmee doelen we op de brede zwarte doorlopende balk waarin de achterlichten verwerkt worden. De nieuwe achterlichten kenmerken zich door een gewijzigde indeling van de drie losse lichtbalken die aan beide kanten al sierden. Eerder bestonden deze uit dikkere lichtbalken, nu bestaat elke lichtbalk uit drie smalle led-stripjes. In het interieur prijkt voortaan een kakelvers 10-inch infotainmentscherm, waarop ook Android Auto en Apple CarpPlay op te roepen zijn. Ook het digitale instrumentarium is op de schop gegaan en oogt weer wat strakker en moet meer naar eigen smaak in te delen zijn.

Motoren

Op technisch vlak spreekt Peugeot over een lagere CO2-uitstoot voor de plug-in hybrides (225 pk en 300 pk), dus dat gaat de verkoopprijs ten goede komen. De 225 pk versie houdt het bij voorwielaandrijving, de 300 pk variant blijft standaard vierwielaangedreven. De boordlader heeft een laadvermogen van 3,7 kW, maar optioneel is ook 7,4 kW (1-fase) mogelijk. Met die laatste moet de accu in een uur en drie kwartier vol te laden zijn, waarna je zo’n 60 km volledig elektrisch kunt afleggen. Verder blijven de driecilinder 1.2 PureTech (130 pk) en viercilinder 1.6 PureTech (180 pk) op de internationale motorenlijst staan, evenals de 1.5 BlueHDi 130.

Specifieke informatie voor de Nederlandse markt, evenals prijzen, zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.