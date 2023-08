Peugeot 309 (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Als Talbot-erfenis is de Peugeot 309 volgens sommigen eigenlijk een beetje een vreemde zijstap in de geschiedenis van het merk, maar er zijn wel degelijk liefhebbers voor te vinden. Daarom schotelen we nu deze sympathieke 309 1.4 GR uit 1991 voor.

Terwijl Peugeot met een grote glimlach naar de orderboeken van de 205 keek, gingen bij dochtermerk Talbot de lampen uit en leek de deels aan de 205 gerelateerde 'Arizona' in de kiem gesmoord. Peugeot zag er echter nog wel heil in om de auto onder zijn eigen merknaam op de markt te brengen en gaf 'm de wat verwarrende 309-badge. Dat-ie geen 306 heette was op zich wel verklaarbaar; de 305 was er immers nog en Peugeot wilde de Talbot-erfenis ook niet als directe opvolger daarvan in de markt zetten. Dan maar een cijfer dat enige afstand uitte.

Ondanks zijn wat bijzondere conceptie en naam bleek het geen slechte beslissing; de Peugeot 309 werd aardig succesvol en mocht maar liefst negen jaar meedoen. Bij de facelift op de drempel van de jaren 90 werd de 309 bovendien nog wat meer in lijn getrokken met de andere modellen van dat moment, vooral omdat de door Talbot getekende achterlichten plaats maakten voor exemplaren die meer aansloten op die van Peugeots. Omdat zijn neus al wat leek op die van de 205 - waar de 309 overigens onder meer zijn(weliswaar iets verlengde) bodem en portieren mee deelde - was daar weinig aanpassing nodig.

Hier hebben we zo'n gefacelifte Peugeot 309 voor ons. Dit exemplaar komt uit 1991. Een vijfdeurs 1,4 GR, een populaire uitvoering en dus een 309 zoals je 'm indertijd veel zag. Lange tijd is deze 309 dus behoorlijk onopgemerkt gebleven, alleen nu op 32-jarige leeftijd kunnen we toch wel spreken van een opvallende overblijver. In tegenstelling tot de (weliswaar ook veel beter verkochte) 205 is de 309 echt een zeldzaamheid geworden. Het koesteren waard dus en dan is dit exemplaar ook nog eens heel toegankelijk. Hij hoeft namelijk maar €1.495 op te leveren. Dat terwijl er pas 73.586 NAP-geregistreerde kilometers op de teller staan en de auto ook optisch nog best fris oogt. Als dat geen kijkje waard is voor een liefhebber...

Het enige mogelijk zorgwekkende is dat begin dit jaar iemand er na twaalf jaar afscheid van nam en daarna al drie (!) particulieren kortstondig eigenaar waren. Wellicht is er dus een verborgen kwaal, maar vast niets dat niet betrekkelijk eenvoudig op te lossen is. Het zijn eenvoudige en betrouwbare auto's en qua beschikbaarheid van onderdelen zit het over het algemeen ook nog wel goed.