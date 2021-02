Facelift Friday: Peugeot 309

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In de geschiedenis van Peugeot is de 309 een vreemde eend in de bijt. Toch paste de auto voor een niet als Peugeot bedoeld model wonderwel bij de designtaal van Peugeot, zeker toen de achterzijde in 1989 stevig werd herzien.

De Peugeot 309 is min of meer de opvolger van de Peugeot 305, zonder meer de voorganger van de Peugeot 306 en ook een verre voorvader van de huidige 308. Laten we er geen doekjes om winden: dat slaat qua chronologie helemaal nergens op. Waren de Fransen dronken, of is hier meer aan de hand?

Welnu: dat laatste. De 309 was namelijk helemaal niet bedoeld als Peugeot, maar als opvolger van de Talbot Horizon. De laatste testexemplaren met de naam Talbot Arizona zijn op de logo’s na nauwelijks te onderscheiden van een vroege 309, die als zodanig op de markt kwam omdat moederbedrijf Peugeot in de jaren 80 besloot om de stekker uit het merk Talbot te trekken.

Interessant genoeg is het tegelijkertijd geen toeval dat de 309 designtechnisch zo goed bij de bekendere en kleinere 205 past. De 309 vertoont namelijk óók veel overeenkomsten met de Peugeot Vera-studiemodellen uit de vroege jaren 80. Met name het middendeel, met de hoge zijruiten en de opvallende, bolle achterruit, lijkt sterk op die concept-cars.

Driekleur

De 309 verscheen in 1985 als driedeurs hatchback en vijfdeurs hatchback op de markt. In plaats van een traditionele hatchbackvorm opteerde Peugeot voor een liftback-achtige koets, met de omschreven panoramische achterruit als markant detail. De neus lijkt sterk op die van een 205, terwijl de kont van een vroege 309 met zijn rechthoekige en strak in drie kleuren opgesplitste lichtclusters lekker herkenbaar is.



Grotere klep

Juist die kont moest eraan geloven toen het in 1989 tijd werd om de auto te moderniseren. De rechthoekige lichten werden vervangen door kleinere, schuin afgesneden exemplaren in een modernere zwart/rode kleurstelling. De geribbelde middenplaat mocht blijven, maar werd vanaf nu in het zwart uitgevoerd. Belangrijker is dat dit gedeelte vanaf 1989 onderdeel uitmaakte van de klep, waar het voorheen een vast onderdeel van de koets was. In de praktijk betekende dat een fors lagere tildrempel en een grotere toegang tot de bagageruimte. Nog een wijziging: de grote, in ruste rechtopstaande achterruitenwisser werd vervangen door een subtieler liggend exemplaar.

Aan de voorkant is een latere 309 vooral te herkennen aan een andere grille, maar dan moet je wel goed kijken. Belangrijk nieuws is er nog wel in de vorm van het dashboard, dat dankzij een nieuwe vorm en ander kleurgebruik ontegenzeggelijk moderner oogt. Onderhuids waren de veranderingen ingrijpender. De oude Talbot (Simca-) krachtbronnen maakten bij de facelift in 1989 plaats voor modernere Peugeot-motoren uit de 205 en 405.