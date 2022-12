Nieuwe Peugeot 3008 wordt hoge 408-achtige

Met de 408 introduceerde Peugeot dit jaar een voor het merk volledig nieuw model. De Peugeot 408 is namelijk een hoog op de poten staande liftback die het gat opvult tussen de 308 en de 3008. De cross-over met sterk aflopende daklijn staat net als de Peugeot 308 op een doorontwikkeling van de EMP2-basis die je kent van de vorige 308 én van de huidige 3008 en 5008. De Peugeot 3008 wordt bij zijn aanstaande generatiewissel overgeheveld naar het verbeterde EMP2-platform. Het testwerk met de auto blijkt al in volle gang.

Hoewel de nieuwe Peugeot 3008 op deze foto's nog volop in de plakkers hangt, zijn er al enkele interessante designelementen te ontwaren. Net als de 308 en 408 heeft de nieuwe Peugeot 3008 venijnig de wereld in turende koplampen. Daarnaast is al iets van de achterlichten te zien. Het opvallendst is de complete achterkant van dit testmodel. Er zit ogenschijnlijk een misleidend stuk nep-plaatwerk achterop dat de illusie moet wekken dat zich onder het stickerwerk een relatief traditioneel gelijnde SUV schuil houdt. Dat lijkt beslist niet het geval te zijn. De nieuwe Peugeot 3008 lijkt net als de 408 een sterk aflopende daklijn te krijgen. Dat betekent dat de 3008 behoorlijk naar de 408 toe kruipt, maar wel zijn meer SUV-achtige zustermodel blijft. Een andere mogelijkheid is dat we hier niet de nieuwe 3008 zien, maar een model dat misschien wel 4008 gaat heten. Een 'sportiever gelijnd' alternatief voor de volgende generatie 3008 dus.

De huidige generatie Peugeot 3008 verscheen in 2016 en ging in 2020 relatief ingrijpend onder het mes. Net als grote broer 5008 kreeg de 3008 een compleet nieuw front aangemeten. Begin volgend jaar krijgt zowel de 3008 als 5008 een nieuwe hybride aandrijflijn die het onder meer uit plug-ins bestaande leveringsgamma aanvult. Behalve benzine- en dieselmotoren kunnen we hybride krachtbronnen tegemoet zien, met en zonder stekker. Het is niet ondenkbaar dat er een volledig elektrische 3008 komt. Er is immers al een elektrische e-308 en van de 408 volgt op termijn ook een elektrische e-408. Wanneer we de nieuwe Peugeot 3008 en e-3008 kunnen verwachten? We mikken op een marktintroductie in de eerste helft van 2024.

Peugeot 3008 in Nederland

Sinds de introductie van de eerste generatie Peugeot 3008 zijn er in ons land verspreid over twee generaties 35.797 stuks van verkocht. Het huidige model doet het beter dan zijn voorganger. In 2017 leverde Peugeot er maar liefst ruim 5.250 stuks van af in Nederland. In 2018 en 2019 verlieten achtereenvolgens 4.596 en 4.811 stuks de showroom. In 2020 en 2021 verkochten de Fransen in ons land respectievelijk 2.397 en 2.234 exemplaren. De teller blijft dit jaar tot op heden op 1.635 steken.