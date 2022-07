Opvolger Lamborghini Aventador van dichtbij

Na ongeveer twaalf jaar is het tijd voor de Aventador om zijn functie als koning van het Lamborghini-gamma over te dragen aan een jongere generatie. Op deze spionagefoto's is de opvolger van de Lamborghini Aventador beter dan ooit te zien.

Murciélago-opvolger Aventador is sinds zijn introductie in 2011 in tientallen soort en smaken geleverd. Van gelimiteerde varianten tot extra heftiger SV-versies, stuk voor stuk met een machtige 6.5 V12 achter de voorstoelen. Na zo'n 12 jaar mag de Aventador met pensioen, maar zijn troonopvolger krijgt gewoon weer een twaalfcilinder, al wordt die deze keer mogelijk bijgestaan door elektrohulp. Op deze spionagefoto's is de opvolger van de Aventador beter dan ooit in beeld.

Dat de Aventador-opvolger elektro-ondersteuning krijgt, is geen verrassing. Lamborghini warmde zijn potentiële klanten met de op de Aventador gebaseerde Sián en Sián Roadster al op voor de komst van plug-in hybride techniek. Dat is niet het enige dat de Aventador-opvolger met die twee gelimiteerde exclusievelingen deelt, het lijkt er namelijk op dat er ook op designvlak het een en ander naar de nieuwe top-Lambo doorsijpelt.

Geheel volgens traditie belooft ook de nieuwe koning van het Lamborghini-gamma weer een spectaculaire verschijning te worden. De linialen zijn in ieder geval niet van Lamborghini's tekentafels verdwenen. Op deze spionagefoto's zien we een met evenveel scherpe vouwen als rechte lijnen gelardeerde wigvormige gestrekte coupé die met al die poespas voor het nodige visuele drama zorgt. Zowel achter de portieren als achter zijruiten zien we enorme koelsleuven om de twaalfcilinder van voldoende koeling en zuurstof te voorzien. De voorruit lijkt over te lopen in een relatief korte voorklep, het achterdek is opvallend lang en helemaal achteraan zien we vier fikse stortkokers die hoog in de Lambobips zijn geperst. Bij de Aventador zaten de knalpijlen onder aan de auto, al zaten ze bij uitzwaaieditie LP 780-4 Ultimae reeds een verdieping hoger.