Lamborghini houdt toch vast aan V12

Afgelopen voorjaar deed Lamborghini uit de doeken hoe het de komende jaren voor zich ziet qua aandrijving. Hoe kan het tegenwoordig haast anders: ook Lamborghini zet stevig in op elektrificatie. Vanaf 2024 heeft iedere Lamborghini elektrokracht aan boord. Het zij een volledig elektrische aandrijflijn of een verbrandingsmotor met elektrische ondersteuning. Tegelijkertijd liet Lamborghini weten dat het dit jaar nog twee auto's (waarvan de Aventador LP 780 Ultimae er één is) onthult met de V12 en daarmee leek het ook het einde van die machtige krachtbron in te luiden. Dat blijkt toch niet het geval.

In gesprek met het Britse Autocar doet Stephan Winkelmann nu uit de doeken dat ook de opvolger van de Aventador 'gewoon' weer een V12 krijgt, al is het wel met elektro-ondersteuning. "De plug-in hybride auto die de Aventador opvolgt, krijgt een V12. Het geluid en het erfgoed blijft daarom in leven", aldus de Duitser. Lamborghini bleek met 'het einde van een tijdperk' dus te doelen op het einde van puur de V12 als krachtbron, maar niet zo zeer op het totale einde van de V12 bij het merk. "...de Ultimae is dus de laatste in zijn soort. Dat maakt hem heel speciaal." Winkelmann is blij dat de V12 niet geheel het veld hoeft te ruimen. "Onze V12 is iconisch, dus is het heel belangrijk om die te behouden."

Verder geeft de topman aan dat volledig elektrische aandrijving pas voor over een wat langere tijd op de planning staat. Dat Lamborghini in 2024 een volledig geëlektrificeerd modellengamma heeft, houdt dus in dat alle 'Lambo's' tegen die tijd hybride aangedreven zijn. De eerste volledig elektrische Lamborghini hoeven we niet in deze helft van het decennium te verwachten. Volgens Winkelmann wordt de eerste elektrische Lamborghini een 'dagelijks inzetbare vierzitter', alleen niet per se in de geest van de Urus. Mogelijk dus geen SUV maar een GT.