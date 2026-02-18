Er verdwijnen in korte tijd heel wat bekende namen van tankstations in Nederland. Nu moeten we ook afscheid nemen van Gulf.

Texaco, BP, Total; stuk voor stuk bekende namen die uit het Nederlandse straatbeeld verdwijnen of recent zijn verdwenen. Daar komt nu weer een naam bij: Gulf. Ook dat zie je straks niet meer op tankstations staan. Dat terwijl Gulf toch jarenlang een bekende naam was in Nederland en zelfs ooit een heuse rentree maakte. Het verdween namelijk al eerder toen het 'oude' Gulf in de jaren 80 op de fles ging, maar de befaamde kleurencombinatie keerde in de jaren negentig weer terug in ons land.

Tegenwoordig is Gulf in handen van Gulf Oil International en hier in Nederland is Enviem de exploitant van Gulf-tankstations. Dat heeft besloten om de resterende Gulf-tankstations in ons land onder andere namen verder te laten gaan, zo bevestigt het bedrijf aan Mobility Energy. In onder meer België en Luxemburg blijven er wel Gulf-stations. De Nederlandse locaties, nu nog achttien stuks, worden naar verwachting Tinq-stations, al staat het volgens Enviem de pomphouders ook nog vrij om 'voor een andere formule te kiezen'.

Dat Gulf verdwijnt, heeft alles te maken met het feit dat het bemande pompen zijn. Die staan in Nederland om diverse redenen onder druk, zoals de stop van tabaksverkoop en de toename van zuiniger of zelfs geheel elektrisch rijdende auto's. Bij het stoppen van Gulf spelen dergelijke factoren mee, meldt Mobilty Energy.