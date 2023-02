Opel Senator 3.0 E (1982) - Liefhebber gezocht

Omdat de grote Opel verleden tijd is, staan we stil bij deze machtige Opel Senator uit 1982 in het klassiekeraanbod op deze site. De dikste Opel die je toen kon krijgen staat nu voor €10.950 te koop. Dat lijkt misschien een fors bedrag, maar het is net iets minder dan de helft van wat hij ooit nieuw kostte. En er zijn zat klassiekers uit die tijd die meer moeten opbrengen dan toen ze ooit nieuw in de showroom stonden. Waarom pikken we deze Senator eruit?

Nou, omdat hij voor een deel het verhaal van de grote Opels vertelt. Er waren ooit, in de decennia ervoor, nog reusachtiger sedans van het nuchtere Duitse merk, zoals de Kapitän en de Admiral. Eind jaren 70 lanceerde Opel echter de Senator. Was die dan nog groter dan de Commodore? Vooral dikker, zouden we willen zeggen. De Commodore was eigenlijk een Rekord met kapsones en een zescilinder, zo mocht die grote sedan de 2.5 zes-in-lijn van Opel hebben, de Senator was er als 3.0 in die dagen. In dit puntgave exemplaar is de 180 pk sterke motor gekoppeld aan een automatische transmissie.

Monza was de coupébroer van de Senator

Zijn we er dan wat grote Opels betreft in het begin van de jaren 80? Nee, er was ook nog een Opel Monza, de coupéversie van de eerste Senator. Zeker toen de Commodore verdween, dijde het motorengamma van de Senator naar beneden uit.

Senator als een weelderige herensalon

De Senator A die we vonden is niet eens de meest luxe uitvoering. Dat was de CD. Toch komt me er een partij weelderigheid tevoorschijn wanneer je de foto’s van het interieur bekijkt! Het rode pluche doet denken aan het interieur van een herensalon, je zou er bijna zin van krijgen een dikke sigaar op te steken. Dat is gezien de staat van het binnenste vast nog nooit gebeurd in deze ooit nieuw door Opel-dealer De Jong in Gouda geleverde topsedan.

De dealerstickers zitten er nog op, ook zo mooi, er staat gewoon De Jong Gouda met wel het telefoonnummer maar niet het netnummer, ook wel het kengetal. Dat 0182 moet je maar gewoon weten als lokale inwoner van Gouda en omstreken. Er zit zelfs nog een etuitje voor de sleutel bij dit exemplaar met daarop ook weer de dealernaam.

Originele Senator A zeldzaam

De Senator heeft vanbinnen houtstrips, de genoemde rode stoelen waarin je waarschijnlijk wel een beetje wegzakt en op de kilometerteller staat 11.000 en een beetje maar die is natuurlijk al een keer rond geweest. 111.764 kilometer zijn er onder de originele lichtmetalen wielen doorgegaan. Ook die wielen zijn fijn, want als je een eerste generatie Senator tegenkomt zie je nog wel eens dat er grotere, modernere wielen onder gezet zijn. Verder heeft deze dikke Duitse sloep een trekhaak.

Deze 180 pk sterke topsedan concurreerde met de Ford Granada maar ook de Audi 100 en de Mercedes W123, die je als 280E als ongeveer even krachtige zescilinder kon krijgen. Een Senator zat altijd een beetje tussen een BMW 5-serie en een 7-serie in, in die dagen was de E28 net nieuw, de 7-serie liep al wat jaartjes mee en luisterde naar de interne code E23. De S-klasse van generatie W126 noemen we bewust niet. Die was al ver van dit niveau weggelopen en stond op een hoger plan.

De Senator A kreeg in 1983 een facelift waarbij grotere koplampen de opvallendste verandering waren en werd in 1987 opgevolgd door de B, een veel ronder vormgegeven sedan die veel componenten deelde met de inmiddels als Rekord-opvolger gepresenteerde Omega.

Bijna €11.000 voor dit prachtige stuk geschiedenis uit de hoogtijdagen van Opel in Nederland, wie gaat hem halen?