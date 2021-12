Opel Senator (1979) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In het geval van deze Senator, het toenmalige topmodel van Opel en de voorloper van de Omega, is dat zelfs een heuse drieliter zespitter met 150 pk. Als je het kenteken gaat opzoeken via de RDW, valt op dat er '3.0 H' achter staat. Die uitvoering van de Senator is echter nooit geleverd. Gezien het opgegeven vermogen en de aanduiding op het kofferdeksel vermoeden wij dat het hier om de S gaat, die destijds nieuw €21.914 kostte in Nederland. In de Senator-hiërarchie stond de S onder de 180 pk sterke E, met de E van einspritzung. Later kwamen nog snellere versies van de sedan op de markt, waaronder de door Irmscher getunede Senator 4.0, die maar liefst 272 pk in de schaal legde. Dat was een gekietelde versie (1.000 cc meer inhoud!) van de Senator B 3.0 24V, de opvolger van de A die we hier beschrijven.

Een Opel Senator tref je nu haast nooit meer in het wild, dus we zijn forumgebruiker JFR dan ook zeer dankbaar voor het uploaden van dit exemplaar. Deze Senator is met zijn bouwjaar een vroege auto, want de Senator kwam in 1978 pas voor het eerst op de markt. In 1983 kreeg de topsedan van Opel een facelift, waarna in 1987 de Senator B op de markt kwam. Die bleef uiteindelijk in productie tot 1993. De Senator in kwestie sleet de eerste 29 jaar van zijn automobiele leven buiten Nederland en werd pas in 2008 op kenteken gezet. In de zeven jaar die daarop volgde, wisselde hij maar liefst vier keer van eigenaar. De huidige bezitter heeft sinds 2015 de sleutels in handen.

De Opel heeft wat roest bij de voorbumper en bij de wielkasten lijkt hij ook enigszins krokant te zijn geworden. Dat neemt niet weg dat het een mooie prestatie is dat deze inmiddels 42 jaar oude sedan nog op 's lands wegen te bewonderen is. Het rode stoffen interieur in combinatie met het witte exterieur moet je smaak zijn, maar met een drieliter zes-in-lijn onder de kap is het ongetwijfeld heerlijk smeuïg cruisen met deze Senator!

Zelf een unieke auto tegengekomen op straat? Schroom niet deze te uploaden in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum!