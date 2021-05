Opel Movano is voor Opel compleet nieuw

Opel presenteert een kersverse grote bestelbus. Wederom luidt de naam Movano, maar in plaats van de Renault Master dient nu het drietal Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroën Jumper als basis. De Movano is er ook meteen als elektrische Movano-e .

Kort nadat Opel door Groupe PSA bij General Motors werd weggesnoept werden diverse modellen op een Franse basis gezet. Zo deelt de Grandland X zijn basis met de Peugeot 3008 en is de Corsa inmiddels technisch een tweelingbroer van de Peugeot 208. De Opel Combo werd aan een nieuwe generatie geholpen en verruilde zijn Fiat Doblò-genen voor DNA van de Citroën Berlingo en Peugeot Partner. Ook de Vivaro wisselde van basis, die middelste bedrijfswagen van Opel is inmiddels al enkele jaren gelieerd aan de Peugeot Expert en Citroën Jumpy. Opel voegt nu een nieuwe Movano aan zijn leveringsgamma toe. Ook die is voortaan gebaseerd op een model binnen de Stellantis-familie.

Vaarwel Master

De gedaantewisseling is verklaarbaar maar toch enigszins opvallend. Opel heeft als lid van de Stellantis-familie uiteraard de mogelijkheid om weer een bedrijfswagen van Fiat als basis te nemen en de Ducato is wat dat betreft een voor de hand liggende keuze voor de Movano en Movano-e. Wél is de actuele Ducato in feite ouder dan de Master. De huidige Fiat Ducato stamt immers uit 2006, terwijl de huidige generatie Renault Master in 2010 werd voorgesteld

Diesels

De Movano wordt leverbaar met twee verschillende varianten van een 2,2-liter dieselmotor. De instapversie levert 120 pk en 300 Nm af bij de voorwielen, de krachtigere uitvoering komt tot 165 pk en 370 Nm. Een automaat zit er niet in: ze hebben allemaal een handgeschakelde zesbak.

Movano-e

De Opel Movano-e is overduidelijk gebaseerd op de elektrische versie van de Fiat Ducato: de e-Ducato. Daarmee is het ook meteen een broertje van de nagenoeg identieke Peugeot e-Boxer en Citroën ë-Jumper. Ondanks de op papier oudere Ducato-basis is Opel ongetwijfeld tevreden met zijn nieuwe elektrische Movano-e. De e-Ducato is namelijk in staat op één lading een groter aantal kilometers te rijden dan de elektrische Renault Master Z.E. De op 100 km/h begrensde Master Z.E. haalt namelijk 120 kilometer uit zijn 33 kWh accu. De Opel Movano-e is afhankelijk van de gekozen carrosserievariant beschikbaar met een 37 kWh en een 70 kWh accu. Met het kleinste pakket komt de Movano-e tot 117 WLTP-kilometers ver. Met het 70 kWh-pakket bedraagt de actieradius 224 kilometer. De elektromotor is in alle gevallen 122 pk en 260 Nm sterk. De top van de elektrische Movano is begrensd op 110 km/h.

Vorm

De nieuwe Movano is in diverse vormen te krijgen. Opel rept over vier lengtes en drie hoogtes, met een laadvolume van 8 tot 17 vierkante meter. Het laadvermogen bedraagt maximaal 2,1 ton. Uiteraard kan er ook worden gevarieerd als het gaat om de indeling. Behalve de standaard enkele cabine met drie zitplaatsen is er ook een dubbele cabine leverbaar, waarbij de achterbank over vier zitplaatsen beschikt voor een totaal van zeven stuks. Ook is de Movano leverbaar als 'chassis cabine', waarbij een losse cabine kan worden gecombineerd met een unieke, door derden ontwikkelde opbouw.

Vanbuiten verschilt de Movano slechts op detailniveau van zijn Fiat-broer. Rüsselsheim geeft de Movano een eigen grille met centraal erboven een groot Opel-logo. Aan de achterzijde verraden slechts het ambleem en de modelnaam dat je achter een Movano rijdt. Het zal niemand verbazen dat ook het interieur nagenoeg één op één overeenkomt met dat van de Ducato. Wel is de automaatpook in de Movano-e vervangen voor een drietal selectieknoppen die op de plek van de oude keuzeknuppel zijn geplaatst. Kijk overigens niet gek op als ook Peugeot en Citroën straks elektrische versies van hun 'Ducato-bussen' op de markt brengen.

De nieuwe Movano en Movano-e komt later dit jaar op de markt. Prijzen volgen spoedig.