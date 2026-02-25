Het gaat Lancia bepaald niet voor de wind. Het verkoopt één model - de Ypsilon - en dat is bepaald geen hardloper. Lancia volgende nieuwe model wordt een aanzienlijke maat groter en gaat Gamma heten. Die Lancia Gamma kunnen we je nu voor het eerst laten zien.

Zelfs in thuisland Italië waar de vorige generatie van de Ypsilon tot de komst van het huidige model niet aan te slepen was, is de Lancia Ypsilon geen succes. In Nederland gaat het de Ypsilon nog slechter af. Sinds 2024 zijn er nog geen 230 exemplaren van verkocht. Met één model gaat Lancia het niet redden, maar gelukkig zit er uitbreiding aan te komen. De Ypsilon krijgt een grote broer die een stuk groter is: de Gamma. Het testwerk met de Lancia Gamma is inmiddels in volle gang en gelukkig voor ons zijn daar foto's van.

Waar de Lancia Ypsilon een neefje is van Stellantis-hatchbacks Opel Corsa en Peugeot 208, wordt de Lancia Gamma het Italiaanse alternatief voor de Opel Grandland en Peugeot 3008. Net als die 3008 wordt de Gamma een SUV-achtige met een ietwat aflopende daklijn. De SUV krijgt ogenschijnlijk een herkenbaar Lancia-neusje met de nodige visuele overeenkomsten met de Ypsilon. Zo te zien krijgt de nieuwe Gamma in ieder geval één designelement waarmee hij duidelijk verwijst naar het model waar hij naar vernoemd is. Kijk maar eens naar de D-stijl, die krijgt een opvallende 'driehoekvorm' waarmee Lancia knipoogt naar de D-stijl van de Gamma Berlina. Onder de Lancia Gamma tref je het STLA Medium-platform en dus kun je rekenen op een reeks bekende mild-hybride, plug-in hybride en volledig elektrische versies.

Het blijft overigens niet bij de Ypsilon en Gamma. In 2028 brengt Lancia straks ook een nieuwe Delta op de markt. Dat wordt een neefje van de Peugeot 308 en Opel Astra. De nieuwe Lancia Gamma verwachten we dit jaar op de markt, al had hij vorig jaar al moeten verschijnen.