Peugeot Concept 6
 
Peugeot belooft flitsende Shooting Brake en nog zes nieuwe modellen

Chinese Peugeot ook voor ons

Joas van Wingerden
5

Peugeot doet belangrijke toekomstplannen uit de doeken en daar hoort ook een bijzondere nieuwkomer bij: de Shooting Brake die Peugeot onlangs in China toonde komt ook onze kant op.

Veel Stellantis-nieuws vandaag, aangezien het megaconcern tal van toekomstplannen uit de doeken doet. Ook Peugeot krijgt een moment tijdens de presentatie en topman Alan Favey laat daarbij een belangrijke dia zien. Daarop wordt getoond hoe Peugeot de komende jaren (tot aan 2030) uitbreidt. Om te beginnen krijgen we een van de nieuwkomers alvast te zien. Althans, de conceptauto die erop vooruitblikt. Het gaat daarbij om de bijzondere Shooting Brake die onlangs op de beursvloer in Peking te bewonderen was. De productieversie daarvan wordt door Peugeot samen met het Chinese Dongfeng ontwikkeld en komt straks ook onze kant op. Mogelijk wordt dat onze nieuwe 508, al leek de naam van het studiemodel 608 te suggereren.

Peugeot brengt ook diverse modellen op de markt de komende jaren op basis van het nieuwe modulaire STLA One-platform. Drie daarvan zijn 'multi-energy'-modellen in het C-segment, als aanvulling op of uiteindelijk ter vervanging van de 3008 en 408. Het gaat om één SUV en twee 'lagere' modellen. Die komen dus zowel elektrisch op de markt als met een verbrandingsmotor aan boord. Hoe het technisch precies in elkaar gaat steken, is nog onduidelijk. Wel belooft Stellantis alvast 800V-techniek voor de EV's op deze basis. Een segment lager zitten er nog eens twee modellen in het vat op STLA One-basis. Dat zijn waarschijnlijk de nieuwe 208 en 2008.

