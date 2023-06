Opel Kadett (1986) - In het Wild

Wat de Tesla Model 3 tegenwoordig is, dat was de Opel Kadett E in de jaren 80 en vroege jaren 90. Je zag ze werkelijk overal en je genoot daardoor een stevige mate van anonimiteit als je hem reed. Er is alleen een groot verschil; de Kadett was in vrijwel niets een opvallende auto, terwijl de Model 3 toch wel een bijzondere verschijning is. Oké, nog een verschil dan; de Kadett kostte geen modaal jaarsalaris.

De vergelijking gaat verder mank als we kijken naar de bescheiden inborst van de Kadett. Het pretentieloze en het hoge 'spruitjeslucht-gehalte' maken het een leuke getuige van eenvoudiger tijden. Daarom is de Kadett E, al is het nog geen bijzondere, heel oude of extreem zeldzame auto, al van meet af aan In het Wild-waardig. Al in 2014, het eerste jaar van deze rubriek, was er eentje van de partij. Deze rode voegt zich nu in het rijtje. Hij is gespot door AutoWeek-forumlid Ginkelvanmichiel.

Het is een Kadett van de eerste lichting en dat zie je onder meer aan de grille. Die is nog onderdeel van de - op geen enkel punt meegespoten - voorbumper en bestaat uit wat meer 'verdiepingen' dan later. De Kadett 1.2 S LS (de uitvoering die mensen met een bescheiden budget aansprak) staat op lekker bescheiden wieltjes met zo te zien nog de originele wieldoppen erop en lijkt nog best netjes in zijn rode lak te zitten. Er ontbreken alleen wat sierstrips, dus wellicht is dat nog het zoeken waard om dat weer te herstellen.

Op deze Kadett spotten we gelukkig nog geen krokante randjes en dat moet haast wel betekenen dat-ie veel tijd overdekt heeft meegemaakt. Zijn eigenaren zijn er, ondanks het feit dat het een bescheiden exemplaar is, voorzichtig mee omgesprongen. Het heeft ongetwijfeld geholpen dat de auto van 1996 tot 2015 bij één iemand gebleven is. Inmiddels is de Kadett (nota bene sinds dinsdag) bij zijn achtste eigenaar. Een kersvers baasje, zonder twijfel iemand die de charme er wel van inziet en de Kadett als meer dan een ordinair vervoersmiddel beschouwt.