Toen we onlangs een Opel Kadett E scoorden voor de rubriek 'In het wild' gaf dat al aan hoe bijzonder het nog is als je een Kadett op straat ziet staan. De E Kadett was niet aan te slepen met in de topjaren meer dan 50.000 exemplaren per jaar die voorzien werden van een Nederlands kenteken. Hoeveel zijn er nog van over?

We doken al eens eerder in de cijfers van de Opel Kadett, toen concludeerden we dat vooral generatie C, die in de jaren 70 op elke Nederlandse straathoek stond, een ware overlever was onder al die Nederlandse overlevers. Voor dit artikel zochten we uit hoe het ervoor staat met de laatste generatie compacte middenklasser met die naam.

We hebben het gevraagd aan de cijferwizards van Vinacles en het resultaat valt niet tegen. Vanaf bouwjaar 1984, gerekend vanaf september, tot en met 1992 hebben we alle carrosserievormen meegeteld. Die 92-ers zijn natuurlijk laat gekentekende showroomdochters, want al in de nazomer van 1991 verscheen de Opel Astra. Er zijn zelfs nog vier Kadett-bestelwagens. Twee uit 1986 en twee uit 1987.

Bouwjaar Aantal

1984 84

1985 365

1986 490

1987 485

1988 354

1989 363

1990 340

1991 244

1992 35

Totaal 2.760

Hoe zit het met de Volkswagen Golf II, zijn grote rivaal? Daarnaar hebben we nog geen specifieke zoektocht gedaan, maar toch wilden we alvast weten welke modellen er nog het meest rondrijden van alle jaren-80 auto's. Daar zaten erg veel Golfjes bij. Van de Volkswagen Jetta uit de jaren 80 hebben we eveneens exacte cijfers.

Zin in een Opel Kadett E gekregen? Bekijk hier het aanbod te koop staande exemplaren.