Opel Corsa is 40 jaar: een terugblik op alle generaties

De Opel Corsa mag dit jaar feest vieren: het compacte model van Opel blaast namelijk veertig kaarsjes uit! Een mooi moment om het familieboek er eens bij te pakken voor een terugblik, want inmiddels telt de Corsa-stamboom zes generaties en is de auto in totaal maar liefst 14 miljoen keer verkocht sinds zijn introductie in 1982.

Corsa A (1982 - 1993)

Het begon allemaal bij de hoekige Opel Corsa A, die in 1982 het levenslicht zag. De uitgeklopte wielkasten vormden een speels detail op de overige rechte vormen van de Corsa. In de eerste bouwjaren werd de Corsa alleen geleverd als driedeurs hatchback en sedan, in 1985 kwamen daar vijfdeursversies bij. Weer twee jaar later introduceerde Opel de 100 pk sterke Corsa GSi en bracht het merk de dieselmotor naar de compacte auto. Dat er behoefte was aan een kleiner model onder de Kadett bleek wel uit de verkoopcijfers van de Corsa A: Opel verkocht er over een periode van elf jaar maar liefst 3,1 miljoen exemplaren van.

Corsa B (1993 - 2000)

Het ontwerp van de Corsa veranderde behoorlijk met de introductie van de Corsa B in 1993. De vierkante lijnen maakten plaats voor ronde vormen. Ook maakte de Corsa een behoorlijke groeispurt door. De B was tien centimeter langer dan zijn voorganger, waardoor de interieurruimte aanzienlijk toenam. Ook markeerde deze generatie de introductie van een nieuwe carrosserievariant: de stationwagon, die door het leven ging als Caravan. De Corsa B was ook meteen de laatste generatie met een stationwagon op de prijslijst. Hoewel de Corsa B korter op de markt was dan zijn voorganger was hij succesvoller: vier miljoen exemplaren rolden van de band.

Corsa C (2000 - 2006)

Waar de eerste twee generaties van de Corsa bijna als dag en nacht van elkaar verschillen, was de Corsa C meer een evolutie van de B. Dat zal mede met het succes van de tweede generatie te maken hebben, dat Opel natuurlijk niet ten grabbel wilde gooien. De auto groeide in de lengte en breedte en kreeg ook een langere wielbasis dan de B, wat uiteraard betekende dat er weer meer interieurruimte beschikbaar was dan voorheen. De Corsa C had ook voor het eerst een volledig gegalvaniseerde carrosserie, wat de kans op roestvorming aanzienlijk verminderde. Daar stonden Opels in het verleden namelijk nog wel eens bekend om...

Corsa D (2006 - 2014)

Bij de introductie van de Corsa D haalde Opel de bezem door de carrosserievarianten. De Corsa was er alleen nog als drie- en vijfdeurs hatchback, waarbij de driedeurs met zijn sterk aflopende dak- en raamlijn meer gericht werd op kopers die een sportieve uitstraling zochten. Qua uitstraling verschilde de Corsa D behoorlijk van zijn voorganger. Hoewel er maar zes jaar tussen de twee modellen zit, oogt de Corsa D mede dankzij zijn projectorkoplampen een stuk moderner dan zijn voorganger. De Corsa D stond op een platform dat gezamenlijk was ontwikkeld door General Motors en Fiat: het SCCS-platform. Dat betekende dat de Corsa een stukje van zijn genenpakket deelde met de Fiat Grande Punto, die ook op dat platform stond. De Corsa D was de eerste Corsa die de OPC-behandeling kreeg van Opel. Met 192 pk was dat bepaald geen kinderachtige hot hatch, zeker niet voor zijn tijd.

Corsa E (2014 - 2019)

De Corsa E verhoudt zich een beetje tot de Corsa D als de Corsa C tot de B. Het was zeker qua uiterlijk, maar ook in technisch opzicht meer een doorontwikkeling van het vorige model. Hij stond namelijk net als zijn voorganger op het SCCS-platform. Wel ging het ontwerp van de grille behoorlijk op de schop en was de Corsa voor het eerst langer dan vier meter. Motorisch veranderde er ook het één en ander. De Corsa D had al een atmosferische driecilinder op de prijslijst staan, maar de Corsa E kreeg - naast de gebruikelijke viercilinders - driecilinders met turbo onder zijn motorkap. De OPC kwam ook terug, vooralsnog voor het laatst. Ditmaal beschikte de krachtigste Corsa over een vermogen van 209 pk. De Corsa E was er nog niet als Corsa-e. Die elektrische variant zou er pas komen bij de volgende generatie.

Corsa F (2019 - heden)

Bij de ontwikkeling van de Corsa F ging Opel na de overname door Stellantis tamelijk rigoureus te werk. Het merk was namelijk al begonnen met een opvolger van de Corsa E, maar die kon meteen de prullenbak in. De Corsa F kwam op het CMP-platform te staan, dat ook wordt gebruikt voor onder meer de Peugeot 208. Een driedeurs versie is er niet meer, Opel levert de Corsa alleen nog als vijfdeurs. Het PSA-platform bracht een belangrijk voordeel met zich mee: de elektrische aandrijflijn van de Fransen kon eenvoudig in de Corsa worden gemonteerd. Die Corsa-e schept een belangrijk precedent voor de toekomst van Opel: vanaf 2028 is het merk namelijk volledig elektrisch. Of de Corsa zijn vijftigjarige jubileum gaat halen? We komen over tien jaar bij je terug, maar het model is in elk geval al deels toekomstklaar.