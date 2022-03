Opels elektrische ambitie: 32 km bijladen per minuut

Opel doet meer details over zijn elektrische toekomst uit de doeken. Zo komt er onder meer een nieuwe, volledig elektrische Insignia, maar er is meer interessant nieuws. Vooral op technisch gebied.

Opel is per 2028 een puur elektrisch merk en doet meer details uit de doeken over wat er de komende jaren allemaal gaat gebeuren op het gebied van elektrificatie. Zo licht het al een tipje van de sluier op welke modellen er volledig elektrisch worden. Een nieuwe Insignia is er daar één van, berichtten we gisteren al. Ook de opvolger van de Crossland wordt een EV en de naam Manta keert terug op een elektrische cross-over. Opel geeft ook aan dat het zeer hoge ogen wil gaan gooien met de laadsnelheid van zijn elektrische auto's.

Opel gaat namelijk 'high performance-accu's' ontwikkelen en bouwen in het Duitse Kaiserslautern. Accu's waarvan ongetwijfeld ook de andere merken van Stellantis gebruik gaan maken. Dus is het relevant voor meer dan alleen Opel. De ambities liegen er niet om. Het werkt aan accu's die 500 tot 800 km rijbereik mogelijk maken, maar nog veel interessanter is de laadsnelheid. Die zou op 32 km bijladen per minuut komen te liggen. Een snelle rekensom leert dat je dan in een halfuur laden bijna 1.000 km rijbereik erbij zou hebben en dat je met een EV met een actieradius van 800 km dus in pakweg 25 minuten bijladen klaar kunt zijn, mits de beloofde snelheid uiteraard lang wordt volgehouden. Met zo'n tien minuten laden heb je dan in theorie al genoeg stroom aan boord om van Maastricht naar Groningen te rijden.

Het is nog niet helemaal helder wanneer zulke prestaties precies mogelijk moeten zijn, maar Opel zegt dat de productie van de 'high performance-accu's' al in 2025 moet beginnen. Moederbedrijf Stellantis steekt tot dat jaar €30 miljard in elektrificatie, waarvan een deel bestemd is voor de bouw van vijf 'Gigafactory's' voor accuproductie en de ontwikkeling van solid state-accu's.