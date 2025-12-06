Een kleine twintig jaar terug kreeg de offroad-manie vat op zelfs de meest doordeweekse Volkswagens. De fabrikant stelde dat je je met de CrossGolf duidelijk kon onderscheiden van de massa. Het was zo'n typische opgeruigde versie van die dagen. Ietsje hoger op de poten en natuurlijk andere bumpers om het 'avontuurlijke' karakter te benadrukken.

Wie de naam CrossGolf hoort, zal misschien denken dat iemand het over zijn moegestreden VW’tje heeft, dat op het punt staat om zijn laatste adem uit te blazen op een modderig circuit, temidden van een horde uitgemergelde soortgenoten. Had gekund, alleen gaat het hier niet om een cross-Golf, maar om de CrossGolf, die Volkswagen in 2007 als een soort elite-model aan het Golf-gamma had toegevoegd. Het was volgens de fabrikant de uitverkoren versie voor de man of vrouw die ondanks de keuze voor een alomtegenwoordige VW niet wilde opgaan in de massa. ‘Weil es Spass macht anders zu sein’, kopte een advertentie voor de drie modellen die uiteindelijk het Cross-gamma zouden gaan vormen; de CrossGolf was in de voetsporen getreden van de CrossPolo en zou later gezelschap krijgen van de CrossTouran. ‘De juiste modellen voor zij die zich verheven willen voelen’, zei Volkswagen er bovendien over. Dat klopte nog ook, want het dartele drietal onderscheidde zich door twee centimeter extra bodemvrijheid van hun bravere broertjes. Tel uit je winst.

Nogal stevige meerprijs: €3.000

In het geval van de CrossGolf was het uitgangspunt de praktisch georiënteerde, want extra ruime Golf Plus. Die had zich snuisterijen laten aanmeten als glanzend 17-inch lichtmetaal, een indrukwekkende voorbumper, dik aangezet kunststof rondom en vanbinnen hier en daar een aluminium accent. Dat klinkt niet bepaald indrukwekkend, maar toch kreeg de CrossGolf hiermee een heel andere uitstraling dan de auto waarop hij was gebaseerd. Knap gedaan, want precies daar was het Volkswagen om te doen. Lastig was alleen dat er in ons land een nogal stijve meerprijs van € 3.000 gold voor het Cross-gedeelte, wat best veel is op een totaalprijs van 28 mille voor de 1.4 TSI. En van toegenomen offroad-capaciteiten was geen sprake. VW repte weliswaar daarvan, maar alleen vanwege dat beetje extra bodemspeling. Je kon dat mooie lichtmetaal maar beter op het asfalt houden, net als dat van de al die nieuwe, echte cross-overs. Is de T-Roc een nazaat van de CrossGolf? Ja en nee: wel net zo offroad-achtig, maar lang niet zo bijzonder. Het is hoog tijd dat Volkswagen weer eens gek doet: kom maar door met die CrossT-Roc!

CrossGolfs zijn anno 2025 dun gezaaid, maar van de Golf Plus staan er nog best veel te koop.