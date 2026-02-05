Duurt het wachten op de elektrische Range Rover je te lang? Dan biedt het Chinese Xpeng straks een alternatief. Deze Xpeng GX lijkt namelijk wel heel veel op een Range Rover, maar is wel helemaal elektrisch.

De tijd dat het eerder regel dan uitzondering was dat een nieuw model van een Chinees automerk op zijn minst sterk geïnspireerd was op een model van Europese of Amerikaanse makelij, ligt al jaren achter ons. Toch laat een Chinese autobouwer zich zo nu en dan tot kopieergedrag verleiden. Zo komt SAIC - een nieuw merk van SAIC Motor - met een model waar het zelf openlijk over zegt dat dat geïnspireerd is op een 'veel duurdere Europese auto': de Porsche Taycan. Ook Xpeng heeft de weg naar het kopieerapparaat gevonden en legt de Range Rover op de glasplaat.

Land Rover kondigde jaren geleden al de komst aan van een elektrische Range Rover. Die is er nog altijd niet, maar dankzij Xpeng bestaat er straks wel een elektrische SUV die sterk lijkt op een Range Rover. Hij heet Xpeng GX en wordt door de Chinese autobouwer vergezeld door de marketingslogan 'De nieuwe luxe'. De Xpeng GX doet vanuit elke hoek aan de Range Rover denken. Met uitzondering van de achterzijde: daarin zien we een achterlichtpartij die meer overeenkomt met die van de Range Rover Sport. Zelfs de goudkleurige lak van de Xpeng GX op de foto's doet denken aan het Sunset Gold en Batumi Gold waarin de Range Rover te krijgen is.

De Xpeng GX wordt een SUV met drie zitrijen en zes zitplekken en belooft volgens zijn scheppers heel ruim te zijn. Technische specificaties hebben we nog niet, daar Xpeng vooralsnog enkel op de komst van de auto vooruitblikt. We mikken overigens niet alleen op volledig elektrische versies, maar ook op de komst van varianten met een benzinemotor die de batterij oplaadt. Of de GX ook onze kant op komt, is nog niet bekend.