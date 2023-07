Ook voor 1978 was er al ABS

Vijfenveertig jaar geleden kon je als dure optie ABS bestellen op de toenmalige Mercedes S-klasse. Was dat de eerste auto met ABS? Dat was wel de eerste met het systeem van Bosch maar in 1966 zat op de Jensen Interceptor FF ook al ABS. Het was er allemaal al eerder dan velen denken.

Met blokkerende wielen tot stilstand komen is er met nieuwe auto’s niet meer bij dankzij het antiblokkeersysteem (ABS). Voor de eerste ideeën over ABS moeten we terug naar het Frankrijk van 1929. In dat jaar komt luchtvaartpionier Gabriel Voisin met een hydraulisch werkend systeem voor vliegtuigen. Opmerkelijk dat het lange tijd bij die specifieke toepassing blijft. Die Gabriel Voisin is namelijk dezelfde Voisin die achter het superdeluxe automerk Avions Voisin zit. Die exclusieve auto’s worden echter nooit uitgerust met ABS. Het idee om auto’s van ABS te voorzien, is wel iets wat in die dagen leeft. In 1936 vraagt Bosch bijvoorbeeld patent aan op een mechanisch antiblokkeersysteem. Vanwege een te grote complexiteit komt het echter nooit tot productie.

Dunlop ook met ABS aan de slag

Na Voisin en Bosch gaat ook Dunlop met ABS aan de slag. Het bedrijf produceert vanaf 1952 het Maxaret-antiblokkeersysteem voor vliegtuigen. Het wordt zelfs gebruikt op Fokkers F27. In 1958 wordt het systeem getest op een Royal Enfield Super Meteor-motorfiets en enkele jaren later wordt ook een Ferguson P99-racewagen ermee uitgerust. De eerste automobilisten zullen pas in 1966 kennismaken met het Dunlop Maxaret-systeem. In dat jaar presenteert Jensen namelijk de Interceptor FF (Ferguson Formula) met permanente vierwielaandrijving (afkomstig van diezelfde Ferguson als de P99-racewagen) én Dunlop Maxaret.

Porsche koopt in het geheim een Jensen

Deze auto heeft zulke indrukwekkende rijeigenschappen dat zelfs Porsche er in het geheim een bestelt via z’n Engelse vertegenwoordiger. De auto met chassisnummer 119/008 wordt vanaf 1967 op de Porsche-testbaan in Weissach danig aan de tand gevoeld. Na 3.625 kilometer rapporteren de Porsche-ingenieurs een probleem met één van de aandrijfassen, maar om de geheime (spionage)test onder de pet te houden, dient Porsche geen garantieclaim in. In 1969 wordt de auto via een stroman weer in Engeland verkocht. Met het ABS blijkt echter niets mis te zijn. Porsche experimenteert zelf met systemen van Teldix (Telefunken-Bendix) op de 908 en de in Martini-kleuren gehulde 917. De op Goodwood jubilerende 911 zal overigens pas in 1988 als 964 van ABS worden voorzien.





Gemeengoed in Amerika

In 1968 levert Ford in Amerika de Lincoln Continental Mark III met het Sure Track Brake System-antiblokkeersysteem, een ongeveer 200 dollar kostende optie die alleen op de achterwielen werkt. Het publiek is echter niet erg bereidwillig voor dit veiligheidsitem te betalen. Dat merkt ook Chrysler, dat vanaf 1970 een elektronisch systeem van Bendix op de Imperial levert. Die auto mag dan wel de eerste Amerikaanse auto zijn met een antiblokkeersysteem dat op alle vier de wielen werkt, slechts 11.569 kopers hebben er een meerprijs van 344 dollar voor over. In 1970 staat ook Citroën op het punt om ABS te presenteren, een van Teldix afkomstig systeem voor de SM. Maar door de slechte financiële situatie van het Franse merk gaat die introductie niet door. Daarmee lijkt het Teldix-boek gesloten, maar in 1973 neemt Bosch Teldix over en raken de ontwikkelingen in een stroomversnelling. De verworven kennis en kunde monden uit in wat in 1978 als optie leverbaar wordt op de Mercedes-Benz S-klasse en zich daarna als een olievlek over de autowereld verspreidt.

De werking van ABS leggen we je in dit artikel uit. Er is ook een video waarin we het systeem uitleggen.