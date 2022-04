Ook Toyota geeft tot 10 jaar garantie

Lexus geeft sinds vorig jaar onder bepaalde voorwaarden tot tien jaar garantie op zijn auto's. Ook Toyota biedt nu een vergelijkbare garantietermijn van tien jaar aan, al zijn daar dezelfde voorwaarden op van toepassing als bij Lexus.

Toyota's reguliere garantietermijn van 5 jaar (of tot 200.000 kilometer) blijft gelden, al is de fabrieksgarantie erna te verlengen. Als de Toyota bij een Toyotadealer of door Toyota erkende reparateur is onderhouden, kan de garantie jaarlijks met één jaar (of 15.000 kilometer) tot een maximum van 10 jaar of 200.000 kilometer verlengd worden. Daarbij geldt ook dat de Toyota nog geen 10 jaar oud mag zijn. Interessant hierbij: de auto hoeft niet altijd bij een Toyotadealer of erkende garage in onderhoud te zijn geweest om 'terug' in de garantiestroom genomen te worden, al dient er dus wel weer een keer vers onderhoud bij een speler van de Toyota-organisatie uitgevoerd te worden. Goed nieuws: na verkoop is de garantie overdraagbaar op de nieuwe eigenaar.

Onlangs riep Lexus andere autofabrikanten op om een vergelijkbare garantietermijn van 10 jaar in te voeren. In het Verenigd Koninkrijk introduceerde Toyota in de vorm van Toyota Relax al eerder een garantietermijn van 10 jaar.