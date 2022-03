Lexus: 'Maak 10 jaar garantie de standaard'

Lexus biedt sinds 2021 een garantietermijn van tot 10 jaar of 200.000 kilometer aan op zijn auto's. Het merk verlengt de garantie nadat de standaard fabrieksgarantie is verlopen jaarlijks met een jaar (of 15.000 kilometer), onder voorwaarde dat de auto wordt onderhouden bij een erkende Lexus-vestiging in Nederland. Ook zustermerk Toyota biedt in de vorm van Toyota Relax een vergelijkbaar garantieprogramma aan. Lexus doet nu een oproep aan andere autofabrikanten om de garantietermijn te verlengen. Lexus zegt van mening te zijn dat de garantietermijn die over het algemeen gegeven wordt niet lang genoeg is en doet een oproep aan andere autofabrikanten om hun garantietermijn te verlengen tot 10 jaar.

"De garantie van twee tot drie jaar is niet veel meer dan de garantie die geldt voor consumentenelektronica als een laptop of mobiele telefoon. Van een auto mag meer verwacht worden," zo zegt Lexus. De garantietermijn van 10 jaar is bij Lexus zoals gezegd niet op elke auto van toepassing. De auto mag maximaal 10 jaar oud zijn oen mag nog geen 200.000 kilometer gereden hebben.