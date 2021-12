Onderzoek naar 'nieuwe oudste auto ter wereld'

Welke auto nou echt de oudste ter wereld is, is een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. De Benz Patent-Motorwagen wordt vaak als oudste auto genoemd, maar er zijn oudere auto-achtige creaties. Misschien is dit in Duitsland gevonden mysterieuze voertuig nog ouder. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

In een villawijk in Leipzig in voormalig Oost-Duitsland hebben leden van de Ost-Klassiker Klub uit Wolkramshausen dit voorjaar een bijzondere vondst gedaan. In een donkere hoek van een garage, tussen een hoop rommel, ontdekten ze een voertuig met een verbrandingsmotor en drie wielen. De Duitser Hubert Rein kocht het voertuig voor een paar honderd euro van de weduwe die in de villa woonde. De auto in kwestie is mogelijk veel ouder dan gedacht. Volgens experts is het model ouder dan de Benz-patentauto. Forensische experts gaan nu met koolstofdatering onderzoeken uit welk jaar het model precies stamt, schrijft de Duitse omroep MDR.

Eén van de aanwijzingen dat de auto nog ouder zou zijn dan de Benz, is dat het chassis van dit voertuig van hout is gemaakt, terwijl het frame van de Patent-Motorwagen van Carl Benz al een frame van stalen buizen heeft. Omdat gerenommeerde experts op het gebied van klassieke auto's er niet uitkomen, nemen natuurkundigen en forensische experts nu de driewieler onder de loep. Sporenelementen in het metaal zouden de tijd van verwerking kunnen onthullen. Ook restanten van stof en leer worden onder de loep genomen. Deze koolstofdatering - ook wel C14 genoemd - werd onder meer ook gebruikt om te ontdekken hoe lang geleden de in de Alpen gevonden oermens ‘Ötzi’ leefde. Volgens het Duitse Bild is een team van vijf wetenschappers met de auto bezig.

UPDATE: De onderzoekers blijken inmiddels al tot de conclusie te zijn gekomen dat de auto zeer waarschijnlijk uit begin 20e eeuw stamt en de Benz Patent-Motorwagen dus niet van zijn troon zal stoten. Niettemin is het een bijzondere vondst is.