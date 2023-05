Northvolt gaat grote accufabriek bouwen in Duitsland

Het Zweedse Northvolt heeft momenteel in zijn thuisland al een accufabriek waar het eind 2021 de eerste 'geheel Europese' EV-accu opende. Daarnaast komt er in Göteborg nog een accufabriek in samenwerking met Volvo. Daarbij blijft het niet, want ook in Duitsland komt een accufabriek van Northvolt. Dat verneemt Reuters van het bedrijf.

De fabriek moet verrijzen in Heide, ten noorden van Hamburg. Naar verluidt zou er een investering van €3 miljard tot €5 miljard mee zijn gemoeid, goed voor zo'n 3.000 banen. In 2026 moet de fabriek zijn poorten openen en uitiendelijk goed zijn voor een accuproductie van 60 GWh per jaar. Het wachten is nu nog op goedkeuring van de Europese Commissie.

Het wordt overigens niet de eerste Duitse accufabriek waarin Northvolt een hand heeft gehad, want in Salzgitter stampt Volkswagen een accufabriek uit de grond waar Northvolt vanuit een joint-venture met Wolfsburg bij betrokken was. Volkswagen stak in 2021 nog €500 miljoen in Northvolts Zweedse fabriek en heeft al voor €14 miljard aan accu's besteld bij Northvolt. De kans is dan ook levensgroot dat de nieuwe fabriek in Heide onder andere accu's voor VW gaat maken.