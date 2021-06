Volkswagen investeert 500 miljoen extra in accufabriek

Volkswagen investeert een extra € 500 miljoen in de Zweedse accufabrikant Northvolt. Daarmee is Wolfsburg medefinancier van de geplande uitbreiding van de accufabriek in Zweden, die naar een productiecapaciteit van 60 GWh per jaar moet gaan.

Northvolt en Volkswagen zijn geen onbekenden van elkaar. Volkswagen investeerde in 2019 al € 900 miljoen in Northvolt, waarmee de Duitsers 20 procent van de aandelen en een stoel in de Raad van Bestuur in handen kregen. Daar komt nu dus nog eens een half miljard bovenop. Met de extra financiering wil Northvolt de productiecapaciteit in zijn Zweedse fabriek uitbreiden van 40 GWh naar 60 GWh, daarnaast wordt het geld gebruikt voor recycling van accu's en onderzoek en ontwikkeling. Vanaf 2023 worden de 'premium cells' van Volkswagen in Zweden geproduceerd. Die zijn vermoedelijk bedoeld voor het PPE-platform. Stap voor stap krijgt Volkswagen uiteindelijk 40 GWh van de totale productiecapaciteit van Northvolt toebedeeld.

Die extra productiecapaciteit is van groot belang voor VW. De komende jaren breidt wacht de ID-familie uitbreiding. Naast de accufabriek in Zweden werkt Volkswagen ook aan een tweede locatie in het Duitse Salzgitter. Die fabriek produceert vanaf 2025 accu's voor de lager gepositioneerde modellen, ook met een capaciteit van 40 GWh. In 2030 wil Wolfsburg zes accufabrieken hebben in Europa. Daarvoor zoekt de autofabrikant momenteel nog naar locaties en partners.