Nissan Z: terugblik én vooruitblik!

Nissan trekt binnenkort het doek van een geheel nieuwe generatie in de Z-reeks. We blikken met een digitale tekening vooruit op wat er komen gaat. De Japanners grijpen als inspiratiebron duidelijk terug op de oorsprong van het model. Tijd om eens in de geschiedenis van de betaalbare sportwagen van Nissan te duiken!

Het nieuwe hoofdstuk in de Z-saga, voorlopig de Z Proto geheten, lijkt vooral terug naar de roots van de sportwagen te gaan. Aan het begin van deze maand maakte Nissan in een teaservideo bekend dat de Z Proto op 15 september definitief zal worden onthuld. Deze illustratie geeft alvast een goede indruk van het mogelijke eindresultaat.

Allereerst valt op dat er duidelijk stijlkenmerken van oervader 240Z naar voren komen in het nieuwe ontwerp. De afgeronde koplampen, lange motorkap en abrupt afgekorte achterkant met rechthoekige achterlichtunits zijn enkele duidelijke verwijzingen naar het verleden. Wat betreft de algehele proporties lijkt de Proto Z meer weg te hebben van de 370Z. Dit bevestigt het vermoeden dat het nieuwe Z-model een grondige doorontwikkeling wordt van de huidige generatie. Technische gegevens heeft Nissan nog niet vrijgegeven, maar het ligt voor de hand dat de 400 pk sterke V6 die luxemerk Infiniti toepast in de Q50 en Q60 zijn weg naar de sportwagen vindt, zij het in een gepeperde uitvoering. Reken op een auto waarmee Nissan zijn tanden probeert te zetten in coupés als de op stapel staande nieuwe BMW M4, maar ook de Porsche 911 Carrera komt hiermee in het vizier. Of er ook van de nieuwe Z weer een Convertible komt, is op dit moment nog niet helemaal helder.

De oorsprong: Datsun 240Z/260Z (1970-1978)

Nissan zocht in de jaren 60 naar manieren om de strijd aan te gaan met relatief betaalbare Europese sportcoupés. In 1969 werd de 240Z aan het publiek gepresenteerd. Onlangs is de ontwerper van de karakteristieke auto, Yoshihiko Matsuo, op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn design, met de kenmerkende lange motorkap en ‘afgehakte’ achterkant, werd goed ontvangen en hield het in productie tot 1978 vol. Tussentijds werden nog de 260Z en 280Z geïntroduceerd, varianten die konden worden gezien als milde facelifts. De 280Z was overigens alleen beschikbaar voor de Amerikaanse markt. In Japan werd het model als Nissan Fairlady Z verkocht.

Alle varianten beschikten over een zescilinder-in-lijnmotor, het getal in de modelaanduiding staat voor de cilinderinhoud. De 260Z leverde uiteindelijk 162 pk en 213 Nm koppel, 11 pk en 15 Nm meer dan de 240Z. Hiermee werd de 100 km/h bereikt in acht seconden en stoomde hij door tot 204 km/h. Prima waarden voor die tijd. De 260Z was zoals gezegd een milde facelift, waarbij onder meer de stijfheid van het chassis en het interieur werden verbeterd. Uiterlijke verschillen waren er ten opzichte van de 240Z nauwelijks. Je kunt een 260Z het beste herkennen aan de achteruitrijlichten, die voortaan apart stonden van de achterlichtunits. Dit model werd tot 1978 in Europa geleverd en kwam er ook als 2+2 met een iets hogere daklijn. Leuk weetje: in de film ‘Het geheim van de sleutel’ van Bassie en Adriaan reden de boeven met een 260Z.

Meer comfort: Datsun 280ZX (1978-1983)

Met de 280ZX sloeg Nissan een andere weg in. De sportwagen werd meer een GT en was comfortabeler en luxer dan zijn voorganger. Het onderstel was zachter, de stoelen comfortabeler en de optielijst was rijkelijk gevuld. Dit bleek een goede zet te zijn, want de 280ZX werd een behoorlijk succes. In Europa werd het model alleen geleverd met een atmosferische 2,8-liter zes-in-lijn. In 1981 werd deze krachtbron op de Amerikaanse markt ook geleverd met een turbo.

Het ontwerp van de 280ZX is nog terug te voeren op het origineel, met name als het gaat om de koplampen en achterlichten. Het profiel van de zijkant was wel behoorlijk veranderd, met de gewijzigde rechte raamlijn als meest in het oog springende stijlelement. De 280ZX was de laatste auto die het kenmerkende silhouet met de lange motorkap en de korte achterkant had, want zijn opvolger zag er behoorlijk anders uit.

Twee generaties: Nissan 300ZX (1983-2000)

De typeaanduiding 300ZX werd gebruikt voor twee generaties van de sportwagen van Nissan. Inmiddels werden ze ook onder die merknaam verkocht. ‘Datsun’, tot 1986 de algemene exportnaam van Nissan, was definitief geschrapt. Het silhouet van de eerste generatie 300ZX had nog veel weg van dat van de 280ZX, maar had verder een duidelijk andere koets. Zo kreeg dit model klapkoplampen - hip in die tijd - en was het algehele ontwerp een stuk hoekiger. Onder de kap lag een 240 pk sterke drieliter V6, een breuk met de traditionele zes-in-lijn.

Al snel raakten de klapkoplampen weer uit de mode; de tweede generatie van de 300ZX had ze niet meer. In Europa werd dit model alleen geleverd als 2+2 met ‘T-Top’ (uitneembare dakpanelen) en twinturbo-V6. Deze krachtbron was goed voor 300 pk, wat een enorme vermogenstoename betekende. Voor het eerst was een Z-sportwagen in staat om de 250 km/h aan te tikken. Tevens was de 300ZX de eerste Z die ook als Convertible op de markt kwam.

Weer een echte sportwagen: Nissan 350Z (2002-2008)

Met de introductie van de 350Z bracht Nissan de Z-lijn naar de 21e eeuw. Het model vertoonde weinig overeenkomsten meer met de 300ZX. De spatborden waren behoorlijk uitgeklopt, de koplampen stonden rechtop en de achterlichten waren scherp getekend. Ook de uitneembare dakpanelen waren niet langer aanwezig. Als je open wilde rijden, kon je opteren voor de 350Z Roadster, die vanaf 2003 leverbaar werd.

In tegenstelling tot de 300ZX TT beschikte de 350Z niet langer over een geblazen motor, maar over een atmosferische 3,5-liter V6. Dit blok leverde 280 pk en 363 Nm koppel, waarmee de sportwagen in 5,9 seconden naar de 100 km/h kon sprinten en net als zijn voorganger een topsnelheid had van 250 km/h.

Lang in productie: Nissan 370Z (2009 – heden)

Wat betreft het concept leek de 370Z behoorlijk op zijn voorganger, maar toch zag hij er behoorlijk anders uit. De koplampen waren scherper gelijnd, met een inkeping aan de bovenkant, en de achterlichten waren op dezelfde manier vormgegeven. Wat betreft de daklijn greep Nissan juist weer meer terug naar de 240Z: vanaf de voorruit liep het dak sterker af, terwijl de 350Z hier meer een bolling had. De 370Z is straks maar liefst elf jaar ongewijzigd in productie gebleven, het langste in de hele geschiedenis van de Z-modellen.

Dat er uiteindelijk wel een nieuw model nodig was, bleek vooral uit wat er onder de kap lag. Bij de introductie voldeed de 331 pk sterke 3,7-liter V6 nog prima en was de sportwagen met een nieuwprijs van €55.100 relatief schappelijk geprijsd. Omdat de krachtbron echter een CO2-uitstoot van maar liefst 248 gram per kilometer heeft, bedraagt de vanafprijs met de steeds stenger geworden regelgeving vandaag de dag maar liefst €112.000! Geen wonder dus dat het model in ons land nauwelijks meer wordt verkocht.

Het moge duidelijk zijn dat de 370Z niet meer kan concurreren met de Toyota Supra, maar dat met die astronomische vanafprijs ook de Porsche Cayman GTS 4.0 en zelfs de BMW M2 Competition veel aantrekkelijker zijn in de aanschaf, om wat voorbeelden te noemen. Toch is het nog maar de vraag of de Proto Z ook naar Europa komt, gezien de toekomstplannen van Nissan voor ons continent. Fingers crossed!