Productieversie Nissan Z Proto debuteert in augustus

Nissan liet in september vorig jaar de Z Proto zien, zeer concrete vooruitblik op de opvolger van de 370Z. De productieversie van het nieuwe Z-model is eindelijk klaar om de te begroeten. Nissan geeft aan dat de waarschijnlijk 400Z geheten nieuwe sportcoupé in augustus zijn debuut maakt.

Het hoekje waarin Nissan zijn sportieve modellen heeft staan is nog net niet voorzien van een defibrillator. Hoewel de 370Z in Nederland al even niet meer leverbaar is, werd die in 2008 op de markt gebrachte sportcoupé tot vorig jaar in diverse markten nog verkocht. Ook de hier nog wel beschikbare GT-R is met geboortejaar 2007 een automobiele bejaarde te noemen. De GT-R moet er nog even tegenaan, maar de 370Z krijgt eindelijk een opvolger. Vorig jaar liet Nissan al een vrijwel productierijp ogende vooruitblik zien op het nieuwe model dat de Z-stamboom injecteert met vers bloed. De daadwerkelijke productieversie van die concrete voorbode wordt op 17 augustus gepresenteerd, zo laat Nissan weten.

De productieversie van de Z Proto gaat mogelijk 400Z heten en dat betekent dat er in de relatief lange neus een 400 pk sterke machine komt te liggen. Waarschijnlijk is dat de biturbo 4.0 V6 die zustermerk Infiniti in de Q60 Red Sport hangt. Kort na de onthulling van de Z Proto werd op basis van uitspraken van Nissan-ontwerper Alfonso Albaisa duidelijk dat het uiterlijk van de Z Proto tijdens zijn metamorfose in een productiemodel nauwelijks zou veranderen, iets dat later nog eens werd bevestigd toen de patentplaten van de definitieve auto op internet verschenen.

Het lijkt er helaas op dat de 400Z in tegenstelling tot nagenoeg al zijn voorgangers niet in Nederland op de markt gaat komen. Welke voorgangers dat zijn? Ga er maar goed voor zitten, in dit artikel zetten we ze voor je op een rij.