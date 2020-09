'Nissan Z Proto gaat bijna ongewijzigd in productie'

Dat Nissan de Z Proto geen concept-car noemt, is niet zonder reden. Hoofdontwerper Alfonso Albaisa laat er geen misverstand over bestaan; de Z Proto is in feite al de nieuwe Z en er wordt hooguit op detailniveau nog aan geschaafd. Tegenover CarExpert verklaart de Cubaans-Amerikaanse ontwerper: "We hebben het bewust geen concept-car genoemd, want dat is het niet. Vandaar de naam Proto. Dit is de echte auto, hij is alleen nog niet af."

Albaisa geeft verder aan dat ook wat er onder de koets schuilgaat, in grote lijnen in de productieversie kan worden verwacht. "R&D zit al in de eindfase. Als er nog veranderingen worden doorgevoerd, zijn dat nog slechts heel kleine aanpassingen." Het hardnekkigste gerucht over de aandrijflijn is dat de dubbel geblazen 3,0-liter V6 van onder andere de Infiniti Q60 zijn weg naar de '400Z' vindt. Die levert 406 pk en aangezien de nieuwe Z op basis van zijn vermogen zijn naam krijgt, ligt het voor de hand dat de '400Z' vergelijkbare cijfers neerzet. De krachten gaan overigens via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen, dat weten we inmiddels.

Nu is de hamvraag: wanneer wordt de productieversie onthuld en op de markt gebracht? Daarover zwijgt Nissan nog in alle talen, maar in het verleden bleek dat wel eens een behoorlijke poos te duren. In oktober 2005 onthulde Nissan de GT-R Concept en dat was, net als deze Z Proto, een zeer productierijp prototype, zo bleek achteraf. Toch werd pas twee jaar later de definitieve GT-R getoond. Op de Europese markt moesten we nog tot 2009 op de GT-R wachten. Laten we hopen dat het nu minder lang duurt, al vissen wij hier in Europa helaas hoe dan ook achter het net. Via de gebruikellijke kanalen wordt de '400Z' hier niet aangeboden.