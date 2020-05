'Nissan trekt zich grotendeels terug uit Europa'

Het gaat Nissan al een aantal jaren niet zo voor de wind als ze graag zouden zien. Dat heeft, ook wegens het afzetten van voormalig topman Carlos Ghosn, ertoe geleid dat Nissan de bezem er doorheen wil trekken. Persbureau Reuters heeft weten te ontwaren wat de plannen zijn. Eind deze maand komt Nissan met een groot herstructureringsplan voor de komende jaren, waarin het aangeeft dat de focus op de VS, China en Japan komt te liggen. Op andere markten, dus ook Europa, trekt Nissan zich grotendeels terug. Naar verluidt blijft het nog wel actief in Europa met de relatief succesvolle Qashqai en Juke, maar blijft het daarbij.

De plannen zijn er uiteraard op gericht om kosten te besparen, maar ook om de verschillende merken binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi weer op een goede plek te krijgen. Men spreekt over de 'agressieve uitbreidingsdrang van Ghosn', dat zou ertoe hebben geleid dat de merken op teveel niet-rendabele markten actief zijn. Het moet meer toegespitst gaan worden, ook qua producten. Omdat Nissan het in Europa zwaar heeft, maar Renault het hier juist heel goed doet, wil men volop met Renault op de Europese markt inzetten. Ook wordt volgens Reuters het Europese EV-deel van de alliantie puur van Renault. Mitsubishi blijft ook actief in Europa en zal het voortouw gaan nemen binnen de alliantie als het aankomt op plug-in-hybriden.

Dat Renault in Europa de exclusieve EV-rol toebedeelt krijgt, betekent dus dat de Nissan Leaf het hier op den duur gezien houdt. Ook de Micra (ooit toch een heel succesvolle auto in Nederland), de 370Z en de X-Trail lijken aan hun laatste Europese ronde bezig. Zoals gezegd blijven de Qashqai en de Juke als het goed is dus wel. Nissan wil met die modellen 'proberen toch deels op de Europese markt te blijven', maar de tijd zal moeten uitwijzen of dat voldoende blijkt of dat Nissan zich geheel van ons continent terugtrekt. “We kunnen geen commentaar geven op speculatieve artikelen en het bericht van Reuters is er daar een van,” aldus Nissan Nederland in een reactie aan Nu.nl.

Nederlandse verkoop

Nissan doet het in Nederland al sinds de eeuwwisseling wat minder dan het ooit geweest is. Sindsdien schommelt het marktaandeel hier tussen de 2 en 3 procent, met in 2018 een opleving naar 3,5 procent. In de jaren 80 en 90 had Nissan op haar hoogtepunt een aandeel van ruim 6 procent. De bestverkochte auto van het merk hier is nog altijd de Micra, daar gingen er in totaal ruim 155.000 van naar een Nederlandse eigenaar. Het grootste deel daarvan waren de eerste en tweede generatie van de kleine Japanner. Na de al uit productie zijnde Sunny en Primera is de Qashai (ruim 77.000 stuks) het meest succesvolle model van Nissan in Nederland. Van de Juke en de Leaf verkocht Nissan tot op heden iets meer dan 10.000 exemplaren.