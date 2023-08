Nissan Z Nismo: 420 pk en scherper dan ooit

De Nissan Z is bijna twee jaar oud en tot op heden is er geen krachtigere versie van gepresenteerd. Inderdaad: tot op heden. Dit is de Nissan Z Nismo. Die is sterker én scherper dan het in 2021 gepresenteerde origineel.

De Nissan 370Z hield het maar liefst 13 jaar vol, voordat hij in 2021 vervanging vond in de simpelweg Z geheten opvolger. De Nissan Z borduurde voort op techniek van de 370Z en wisselde de atmosferische 3.7 V6 van zijn voorganger voor een 3.0 V6 met niet één, maar twee turbo's. Met 405 pk en 475 Nm is de Z bewapend maar 50 pk meer dan de krachtigste incarnatie van de 370Z. Nu is er een variant die ook die 405 pk sterke Nissan Z overtreft. Dit is de Nissan Z waarmee de dames en heren van Nissan Motorsports International zich hebben bemoeid.

De Nissan Z Nismo brengt 420 pk en 520 Nm op de been en dat maakt hem 15 pk en 45 Nm krachtiger dan het inmiddels twee jaar oude origineel. Het extra vermogen is onder meer gerealiseerd door betere koeling en een aangepast traject van de turbo's. Maar hij krijgt meer dan alleen extra vermogen. Waar de reguliere Z zowel met handbak als met een negentraps automaat verkrijgbaar is, is de Nismo er enkel met automaat. Die transmissie moet echter tweemaal zo rap door de verzetten kunnen jagen als die in de minder hitsige Z's. De Nissan Z Nismo krijgt een straffer onderstel, krachtigere remmen, aerodynamische extraatjes én bredere wielen, waar rubber in een grotere maat omheen past.

Vanbuiten herken je de Nissan Z Nismo direct aan de voorbumper. Die is samen met de grille die erin is gehuisvest compleet anders van vorm. De grille is een stuk breder en smelt op het oog samen met de van extra vleugels en lipjes voorziene voorbumper. De Grand-Nose, of G-Nose, noemt Nissan de Nismo-snuit. Achterop zit een grotere achterspoiler en ook de achterbumper oogt net even agressiever dan die van de bekende Z. De bij de Z chroomkleurige strip die langs de daklijn naar achteren loopt is op de Z Nismo in het grijs uitgevoerd. Daarbij is hij overladen met rode accenten en staat hij op nieuw 19-inch lichtmetaal. In het interieur zien we rode accenten en natuurlijk kunnen Nissan-logo's niet ontbreken. Recaro-sportzetels? Van de partij. Het zelfde geldt voor een '12 uur-markering' op het stuurwiel.

De Nissan Z is niet naar Nederland gekomen en we verwachten - helaas - ook niet dat deze Z Nismo wél op de boot naar Nederland gaat.