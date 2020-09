Nissan kondigt Z Proto aan

In mei dit jaar liet Nissan middels een teaservideo weten dat zijn ontwikkelingskamers tot de plafonds zijn afgevuld met nieuwe modellen. Binnenkort volgen nieuwe generaties van volumemodellen als de Qashqai en ook van de X-Trail zit een opvolger in het vat. Onlangs stelde Nissan de volledig elektrische Ariya aan de wereld voor, maar er is meer! Zo liet het merk weten eindelijk met een opvolger van de huidige 370Z te komen, een auto die met geboortejaar 2009 tot de oudste modellen van het moment behoort. Over de auto zelf hield het merk de lippen nog stijf op elkaar, tot vandaag!

Nissan laat met een nieuwe teaservideo namelijk weten dat het later deze maand - op 15 september - de Z Proto aan de wereld voorstelt. Zeer waarschijnlijk staat 'Proto' voor prototype en dat zou betekenen dat het merk een vrij productierijp ogende versie van het uiteindelijke productiemodel achter de coulissen heeft staan. Over die nieuwkomer is nog weinig bekend. Er gaan geruchten dat het nieuwe Z-model een grondige doorontwikkeling is van de huidige 370Z. De auto krijgt zeer waarschijnlijk weer een V6 onder de kap. Deze zescilinder is mogelijk dezelfde machine als de 400 pk sterke V6 die zustermerk Infiniti in topversies van de Q50 en Q60 lepelt. Voorlopig tasten we op technisch vlak nog even in het duister, mogelijk komt daar later deze maand verandering in!