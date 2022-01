Nissan sluit fabriek in Barcelona: de cijfers

In het kader van het doorvoeren van kostenbesparingen heeft Nissan zijn fabrieken in het Spaanse Barcelona definitief gesloten. Hoewel er zich de afgelopen maanden diverse gegadigden hebben gemeld om de productiefaciliteiten van Nissan over te nemen, staat nog altijd niet vast wie de fabrieken gaat betrekken.

Medio december rolde het laatste exemplaar van de voor de Europese markt bestemde versie van de Navara in de Zona Franca-fabriek van de band. Daarmee lijkt er vooralsnog ook een eind te komen aan het bestaan van de Navara in Europa, al gaf Nissan eerder aan dat het nog onderzocht of het lucratief is om de Navara uit bijvoorbeeld Thailand naar Europa te halen. In Thailand bouwt Nissan momenteel de gefacelifte variant van deze pick-up.

Nissan produceerde in 1983 zijn eerste auto in Barcelona: de toen actuele Patrol. Het was de eerste Japanse auto die op Europese bodem werd geproduceerd, zo meldt Nissan trots. Tot 2001 zagen 196.000 Patrols er het levenslicht. Sinds 1983 heeft Nissan in Barcelona verspreid over 15 verschillende modellen en generaties 3.345.000 auto's gebouwd. Zo schroefde Nissan er tussen 1993 en 2005 375.000 Terrano's in elkaar en bouwde het er ook de tweede en derde generatie van de Pathfinder. Kennen we de laatste generatie Pulsar nog die Nissan in Europa leverde? Ook die auto werd in Spanje gebouwd en wel tussen 2014 en 2018. De Navara (P300) werd in 2015 aan het portfolio van Spaanse fabriek toegevoegd, maar dat was niet de enige bedrijfswagen die Nissan er bouwde.

Zo voegde Nissan in 2002 de op de tweede generatie Renault Trafic gebaseerde Primastar aan de productielijnen van zijn Spaanse fabrieken toe. Tot en met 2014 bouwde Nissan er 732.000 exemplaren van. Vanaf 2009 bouwde Nissan er de NV200 en vanaf 2015 ook de elektrische variant daarvan, de e-NV200. Van die elektrische bedrijfswagen zijn 49.000 exemplaren gebouwd.

Het Chinese Great Wall leek interesse te hebben om Nissans productielocatie in Barcelona over te nemen, maar staat niet meer op de shortlist. De Spaanse autoriteiten hebben nu het Spaanse QEV Technologies op het oog. QEV Technologies wil er onder meer elektrische vrachtwagens voor het Zweedse Volta gaan produceren.