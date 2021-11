Nieuwe Suzuki S-Cross gesnapt

Suzuki stuurde onlangs een eerste teaserplaat de wereld in waarmee het de komst van een nieuw model aankondigde. We schreven al dat het waarschijnlijk om de opvolger van de S-Cross zou gaan en dat blijkt inderdaad het geval. Op de Instagram-pagina van Motoroids zijn namelijk de eerste foto’s van de geheel nieuwe S-Cross verschenen.

De huidige S-Cross is wat leeftijd betreft aan vervanging toe. Het model debuteerde in 2013 tijdens de Autosalon van Genève en ging al weer vijf jaar geleden grondig onder het mes. Met het nieuwe model dat je op deze foto’s ziet, begint Suzuki met een schone lei. De auto is overgoten met een design waarin we invloeden van hier onbekende auto’s als de XL6/XL7 en de nagelnieuwe Celerio waarnemen. In theorie was het niet ondenkbaar dat Suzuki voor de nieuwe S-Cross na de Across en Swace zou baseren op een auto van Toyota, maar vooralsnog lijkt dat niet het geval. Zo komt de raampartij niet overeen met die van de Yaris Cross en ook niet met die van de hier (nog) niet leverbare Corolla Cross.

Waarschijnlijk maakt de nieuwe S-Cross gebruik van techniek die we op termijn ook onder de volgende Vitara gaan vinden. Reken in ieder geval op enige vorm van elektrificatie. Op 25 november weten we meer, dan trekt Suzuki het doek van zijn praktischer alternatief voor de Vitara.