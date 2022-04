Suzuki S-Cross - Back to Basics

De Suzuki S-Cross is nog nooit te gast geweest in 'Back to Basics'. Tijd om dat te veranderen met de nieuwe S-Cross, die aanmerkelijk strakker oogt dan zijn voorganger. Suzuki zet hem in de prijslijst voor net geen 28 mille. Wat krijg je daarvoor terug?

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Smart Hybrid Comfort

€27.995

Wat betreft aandrijflijnen hoef je bij de Suzuki S-Cross niet lang te twijfelen. De 1.4 BoosterJet Smart Hybrid met 129 pk is namelijk de enige leverbare krachtbron. Standaard is deze motor gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar je kunt hem desgewenst bestellen met automaat en/of AllGrip-vierwielaandrijving. Na het maken van die keuze kom je uit bij de uitvoeringen: Comfort, Select en Style. In het kader van deze rubriek staat de Comfort in de spotlights.

Led en kunststof

De nieuwe S-Cross is voornamelijk te herkennen aan zijn koplampen, die veel strakker zijn getekend dan voorheen. Op de basisuitvoering hoef je het niet te stellen met 'mindere' exemplaren: ledkoplampen zijn immers standaard, ook de achterlichten schijnen de duisternis in met ledtechniek. Heel veel verchroomde delen ga je aan de buitenkant van de S-Cross Comfort niet vinden. In de grille zitten verchroomde accentjes en een horizontale lijn die de koplampen met elkaar verbindt, verder sieren zwarte kunststof delen en zilverkleurige skidplates het exterieur. Dat geeft de S-Cross een wat avontuurlijker uiterlijk, al zul je met een cross-over nooit heel ver komen in het terrein.

Rollen doet het basismodel van de S-Cross op 17-inch lichtmetalen wielen. De enige kleur die je voor de getoonde vanafprijs kunt krijgen, is het wit op de foto's. Alle zeven andere kleuren in de configurator hebben een meerprijs van €649. Die kleuren vormen dan overigens ook de enige optie die je op de S-Cross Comfort kunt krijgen. Voor alle andere zaken moet je je heil zoeken bij één van de duurdere uitvoeringen, die straks nog kort uitgelicht worden. Terug naar de Comfort: een achteruitrijcamera is aanwezig, maar je zult het moeten stellen zonder parkeersensoren. De spiegels zijn elektrisch verstel- en verwarmbaar, maar niet elektrisch inklapbaar.

Kop interieur

Waar het van buiten nagenoeg niet opvalt dat je met de basisversie van de S-Cross te maken hebt, is het binnenin de S-Cross Comfort wat soberder van aard. Foto 3 geeft het interieur van de Comfort weer, maar helaas heeft Suzuki daar geen afbeeldingen van in hoge kwaliteit. Hieronder zie je daarom het interieur van de Select. Zitten doe je in de Comfort op stoffen stoelen, alleen de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar. De bestuurder kijkt uit op een multifunctioneel stuurwiel dat in hoogte en diepte verstelbaar is. Het stuur is niet met leder bekleed. Verder vallen in de basisuitvoering van de S-Cross de draaiknoppen voor de handbediende airconditioning op. Die ogen namelijk tamelijk ouderwets.

De zilverkleurige randen rondom de ventilatieroosters ontbreken op de Comfort. De enige franje zit rondom de middenconsole in de vorm van zilverkleurige accenten. Wat betreft multimedia zit de S-Cross standaard al aardig goed in zijn spullen. Een 7-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto is aanwezig. Het audiosysteem telt vier speakers, dus voor muziekliefhebbers is dat wellicht niet geheel toereikend. Op het gebied van veiligheidssystemen laat de S-Cross dan weer weinig te wensen over met adaptive cruisecontrol, lane departure prevention en een remassistent.

Losse opties zijn bij Suzuki niet te bestellen, dus voor meer luxe moet je de Select of Style aanvinken als uitvoering. Bij die eerste krijg je onder meer keyless go, stoelverwarming voor, een audiosysteem met zes speakers, een regen- en lichtsensor, parkeersensoren voor en achter, climatecontrol met twee zones en een dodehoekassistent. De Style voegt daar nog een 360-graden camera, lederen bekleding en een 9-inch touchscreen aan toe. De enige optie die Suzuki voor de S-Cross op de prijslijst heeft staan, is leverbaar op de Style: een panoramisch schuifdak à €799. De Select kost minimaal €29.775, de Style staat vanaf €31.775 op de prijslijst.

Al met al kun je met de S-Cross Comfort best prima uit de voeten, alle essentiële zaken zitten erop en de prijsstelling is niet slecht. Tegen een meerprijs van €1.780 krijg je op de Select wel een hoop extra's, dus die uitvoering is zeker het overwegen waard.