Suzuki komt met nieuw model

Suzuki stelt op 25 november een geheel nieuw model voor, waarvan het alvast de koplamp laat zien. Verder informatie houdt Suzuki nog even onder de pet.

Wij vermoeden dat Suzuki een opvolger van de S-Cross achter de coulissen heeft staan. De S-Cross werd in 2013 gepresenteerd tijdens de Autosalon van Genève en ging vijf jaar geleden onder het mes. Wat dat betreft kan een opvolger van dat model niet snel genoeg komen. Overigens beginnen ook voor de Vitara met geboortejaar 2015 de jaren te tellen. Het is niet ondenkbaar dat Suzuki in Europa met één opvolger komt voor zowel de Vitara als de S-Cross, aangezien die twee auto's zich grofweg in hetzelfde segment bevinden. In 2019 knipte Suzuki de Celerio en Baleno uit het Europese gamma. Ze hadden allebei een zustermodel waarmee ze een segment vulden. Suzuki koos er voor om de hippere Ignis en de speelsere Swift te blijven voeren.

De laatste modellen die Suzuki op de Europese markt introduceerde, leende Suzuki uit het gamma van Toyota. Zo is de Swace feitelijk een Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid en is de Across een Toyota RAV4 PHEV. Of Suzuki ook voor zijn nieuwste model in het magazijn van Toyota mag winkelen, is nog maar de vraag. In de vorm van de koplamp en motorkap zien we in ieder geval geen gelijkenis met de Yaris Cross.