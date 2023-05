Had u dat nou ook? Een Koningsdaglot gekocht en alvast kwijlend naar de Jaguar XK, Maserati Coupé en Porsche 911 gekeken die we u vorige week voorschotelden ... valt er geen prijs op. Wij hadden hetzelfde. Van ellende werden we in één klap tien jaar ouder, moesten met een stok gaan lopen en zoeken daarom deze week noodgedwongen naar een hogere auto, een SUV of cross-over, in verband met de gemakkelijke instap. Verder hebben we ons budget verlaagd: we gaan met 14 mille de showrooms af.

Omdat we in deze rubriek altijd een mix van merken en modellen willen portretteren en tot op heden Mitsubishi, SsangYong en Suzuki nog door afwezigheid schitterden, tonen we ditmaal drie compacte cross-overs van deze Aziatische merken: respectievelijk de ASX, de Tivoli en de SX4 S-Cross.

Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Intense - 2013 - 98.818 kilometer - €13.450

Wat is dat toch met de ASX van Mitsubishi? De huidige is een Renault Captur met drie in plaats van één wybertje, terwijl de vorige generatie vele facelifts kende om de aandacht maar niet te verliezen. Deze in november 2013 gekentekende Mitsubishi ASX heeft de zogeheten Jet Fighter-grille en dat is de enige optische highlight van de 1-SRJ-92, want verdere uiterlijke kenmerken zijn hem vreemd.

Eén eigenaar tot nu voor deze ASX

Maar wellicht zit de clientèle daar ook niet op te wachten. Die zoekt een niet al te grote, aardig ruime en goed in de spullen zittende cross-over die hen jarenlang probleemloos van A naar B kan brengen. Dit vanbuiten en vanbinnen wel erg zwarte exemplaar doet dat. Om te beginnen biedt de merkdealer hem aan, heeft hij slechts één eigenaar gehad die er nog geen ton mee reed en zit bij de vraagprijs een jaar Bovag-garantie inbegrepen. Daarnaast is het best een ruime auto: de kofferruimte is nipt het grootst en vooral voorin en in de breedte kom je weinig te kort. Dat geldt ook voor de Intense-uitvoering. Zaken als een panoramadak en xenon verlichting inclusief koplampsproeiers komen we van de geportretteerden enkel op deze ASX tegen.

Over de rijeigenschappen zijn we minder enthousiast. De besturing gaat erg licht, het schakelen (vooral de eerste twee versnellingen) daarentegen nogal moeizaam. Qua rijgenot is het zeker geen inspirerende occasion. Hetzelfde is van toepassing op het vrij somber opgezette interieur met daarin redelijk meubilair. Kortom: in veel opzichten kun je je aan zo’n gebruikte ASX geen buil vallen, maar roept hij evenmin warme gevoelens op. Voor de beoogde doelgroep (zoals hierboven omschreven) wellicht de eerste keuze, maar wij zijn te benieuwd wat SX4 S-Cross en - vooral - buitenbeentje Tivoli daar tegenover hebben staan.

Signalement

Merk Mitsubishi

Type ASX 1.6 ClearTec Intense

Bouwjaar november 2013

Kilometerstand 98.818

Vraagprijs €13.450

Waar te koop? Mitsubishi-dealer Tinholt, Velserbroek

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.590 cc

Max. vermogen 86 kW/117 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 154 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 442 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1:17,2

0-100 km/h 11,4 s

Topsnelheid 183 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Comfort/Exclusive - 2014 - 68.064 kilometer - €13.945

Het lastige van importoccasions is dat in het buitenland vaak afwijkende specificaties gelden. Deze Suzuki SX4 is daarvan een mooi voorbeeld. Nota bene aangeboden door de officiële dealer, wordt hij zowel als ‘Comfort’ als ‘Exclusive’ aangeduid. We missen echter onder meer het panoramadak dat op de - Nederlandse - Exclusive zit, terwijl de aanwezige inklapbare buitenspiegels weer niet op de Comfort horen.

SX4 S-Cross is licht

Geen reden om de R-271-VZ voorshands te laten staan. Want weliswaar is hij iets duurder dan de ASX (ook hier inclusief een jaar Bovag-garantie - altijd fijn bij import), hij is tevens jonger, terwijl de kilometerstand behoorlijk lager is. Bovendien heeft de Soes iets meer kleur (bruine lak, blauwe ringen in de tellers). Mooi zo, want deze Japanner loopt evenmin met zijn uiterlijk te koop.

De SX4 S-Cross is een heel stuk lichter dan z’n tegenstrevers (1.060 kilo tegenover dik 1.200 voor de anderen) en dat uit zich in het laagste brandstofverbruik en dito wegenbelastingtarief. Het zou ons niet verbazen als de Suzuki hierdoor de meest bescheiden exploitatiekosten heeft. Ondanks dit lagere gewicht en een qua kracht vergelijkbare motor zijn de prestaties niet hoger. Sowieso doet de SX4 S-Cross eerder gemoedelijk dan sportief aan. Opvallend daarbij is de vrij soepele achtervering. Vooral na behoorlijke drempels wil de achtersteven best nadeinen.

Een weinig ervaren vierwieler met voldoende plek voor mens en bagage, da’s deze occasion. En meer: de vrij rijke uitrusting stipten we al aan en met 1.200 kilo geremd trekgewicht verslaat hij de andere twee, terwijl het maximum laadvermogen met 670 kilo eveneens het hoogst is (ASX respectievelijk 1.100 en 635 kilo, Tivoli respectievelijk 1.000 en 540 kilo). Nadelen? De materiaalkeuze kan her en der beter, terwijl het zitcomfort net als bij zijn landgenoot hoogstens redelijk is te noemen.

Signalement

Merk Suzuki

Type SX4 S-Cross 1.6 Comfort/Exclusive

Bouwjaar april 2014

Kilometerstand 68.064

Vraagprijs €13.945

Waar te koop? Suzuki-dealer Oostendorp, Eindhoven

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.586 cc

Max. vermogen 88 kW/120 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 156 Nm bij 4.400 tpm

Bagageruimte 430 l/1.269 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1:18,5

0-100 km/h 11,0 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

SsangYong Tivoli 1.6 Quartz - 2015 - 69.717 kilometer - €12.950/€13.840

Vreemde eend in de bijt is de SsangYong Tivoli. Nieuw enkel met een atmosferische 1.6 te koop (er was ook een 1.6-diesel) die vanwege de CO2-heffing de auto vrijwel onverkoopbaar maakte. Gevolg: flinke afschrijving, zodat een gebruikte Tivoli juist interessant kan zijn. Om voldoende aanbod te hebben, worden ze daarom tevens uit het buitenland gehaald, wat ook deze SsangYong Tivoli geldt. De eerste prijs is inclusief verse apk, wij gaan voor het uitgebreide afleveringspakket, inclusief een jaar Bovag-garantie. Met €13.840 zit hij dan tussen de andere twee in, maar is een stuk jonger. En exclusiever, want wanneer heeft u er voor het laatst eentje zien rijden?

Tivoli is comfortabel

Kies je voor een Tivoli, dan haal je van deze drie de comfortabelste auto in huis. Op uitrustingsgebied en qua ruimteaanbod loopt hij keurig in de pas met de andere twee, waarbij vooral de hoofdruimte voorin aangenaam opvalt. Het meubilair doet dat ook; wij voelden ons het meest senang op de Tivoli-zittingen. Dat kan ook met zijn rustgevende karakter te maken hebben, want sportief is hij geenszins. De besturing is typisch Zuid-Koreaans-van-weleer licht, het ontbreken van een stabilisatorstang achter (die de Suzuki eveneens ontbeert) maakt hem geen enthousiaste bochtenridder: de hoge koets wil best overhellen. Nee, op rechte wegen voorzien van glad asfalt komt de Tivoli het best tot zijn recht. De zesde versnelling zorgt ervoor dat het blok niet te veel toeren draait, wat de rust aan boord bevordert. Dat drukt tevens het benzineverbruik, overigens zonder de (fabrieks)cijfers van de concurrentie te benaderen. Sowieso lijkt ons de Tivoli het duurst in gebruik, want probeer hem maar weer in te ruilen na een aantal jaren. Voor veiligheidsfetisjisten: de Tivoli scoorde 4 sterren in de EuroNCAP-crashtest (5 stuks voor beide Japanners). Opvallend: de carrosseriegarantie gold slechts 6 jaar, is dus in 2021 vervallen (de 12 jaar van ASX en SX4 S-Cross zorgen ervoor dat deze pas in respectievelijk 2025 en 2026 vervallen).

Signalement

Merk SsangYong

Type Tivoli 1.6 Quartz

Bouwjaar oktober 2015

Kilometerstand 69.717

Vraagprijs €12.950/ €13.840

Waar te koop? Auto Asbroek, Haaksbergen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 94 kW/128 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 160 Nm bij 4.600 tpm

Bagageruimte 423 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1:15,6

0-100 km/h n.b.

Topsnelheid 181 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze drie Aziatische cross-overs past bij jou?

Samenvattend: de SsangYong Tivoli is exclusief en comfortabel, maar mist verfijning en raffinement op meerdere gebieden. Veel alledaagser en daarmee toegankelijker zijn de Mitsubishi ASX en de Suzuki SX4 S-Cross. Laatstgenoemde valt op door zijn beheersbare gebruikskosten. De ASX doet eigenlijk heel weinig fout, maar zorgt niet voor warme gevoelens. Welke van deze drie zou jouw occasion zijn?