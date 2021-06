Nieuwe Suzuki Celerio uitgebreid in beeld

Suzuki heeft een opvolger van de Celerio in de ontwikkelingskamers staan. AutoWeek kan je die nieuwe Celerio al vanuit elke hoek laten zien. We hebben namelijk een reeks patentplaten van de Suzuki in handen gekregen.

In de krochten van het Japanse patentbureau heeft AutoWeek een reeks patentplaten van een volledig nieuwe Suzuki opgedoken. Het gaat om een uiterst compacte vijfdeurs hatchback en dus zeer waarschijnlijk om de opvolger van de Celerio. Mocht op deze patenttekeningen inderdaad de nieuwe Celerio te zien zijn, dan breekt -ie wat design betreft behoorlijk met zijn voorganger.

De compacte Suzuki op deze afbeeldingen heeft namelijk een beduidend ronder design. Daarbij lijkt de neus van het nieuwe model een stuk hoger en minder sterk af te lopen dan die van de Celerio. Met zijn druppelvormige koplampen, met wulpse lijnen doorspekte voorbumper en bijna Baleno-achtige achterlichten lijkt de nieuwe Celerio meer op zijn grotere familieleden. Hij krijgt voortaan achterste zijruiten zonder spijltje dat de ruitjes in twee delen opdeelt. Wel zit er een strook kunststof naast het zijruitje.

Onder de koets van Suzuki's compacte nieuwkomer houdt zich waarschijnlijk het Heartect-platform schuil, de basis die het merk onder meer onder de Swift, Ignis en deze Wagon R+ toepast. Reken op een zo'n 68 pk sterke 1.0 driecilinder en op een 83 pk 1.2, al is het nog niet zeker of de nieuwe Celerio ook naar Nederland komt. In 2019 knipte Suzuki de Celerio en de Baleno uit het Nederlandse gamma om respectievelijk de Ignis en Swift meer ruimte te gunnen. Mocht de Celerio terugkeren naar Nederland, dan is het in theorie mogelijk dat Suzuki hem net als de Ignis (en Swift) van mild-hybride techniek voorziet, al maakt dat de auto wellicht onnodig duurder. Suzuki Nederland zegt over (mogelijke) toekomstige producten geen uitspraken te kunnen doen.

In 2013 liet Suzuki de A:Wind zien, een conceptuele versie van de auto die een jaar later zou opdrogen als de Celerio. In Europa volgde de door Maruti Suzuki gebouwde Celerio de Alto op, al bestaan er in Japan en tot voor kort in India nog wel Suzuki's met die naam. Sinds de lancering van de Celerio in 2014 heeft Suzuki er in ons land 12.574 exemplaren van weten te slijten. In zijn eerste volle verkoopjaar was de auto het populairst, 2015 was namelijk het enige jaar waarin Suzuki er meer dan 3.000 exemplaren van verkocht. In 2016 en 2017 werden er achtereenvolgens 2.979 en 2.528 stuks van aan de man gebracht. In 2019 viel de verkoopteller met 1.554 stuks beduidend lager uit.