Gefacelifte Suzuki Ignis nu voor Europa

In februari kon AutoWeek je al de gefacelifte Ignis laten zien, al ging het destijds om de voor de Japanse markt bestemde versie. De Europese tak van Suzuki heeft nu ook de voor onze markt bedoelde vernieuwde Ignis gepresenteerd, iets wat tijdens de Autosalon van Genève had moeten plaatsvinden, maar wat nu puur een digitale aangelegenheid is geworden.

De Ignis, de productieversie van de in 2015 gepresenteerde IM-4 Concept, is inmiddels enkele jaren op de markt en Suzuki hoopt zijn vrolijke kleintje met een paar kleine optische wijzigingen actueel te houden. De Ignis krijgt een nieuwe grille met vier losse elementen en daarmee is het gedaan met het huidige exemplaar met slechts een enkele horizontale lamel. De Ignis krijgt verder een aangepaste voorbumper en een achterbumper waarin skidplates zijn verwerkt. Elke Europese Ignis krijgt deze nieuwe bumpers, in tegenstelling tot de Japanse versie. Suzuki breidt het kleurenpalet uit met de kleuren Caravan Ivory Pearl Metallic, Rush Yellow Metallic en Tough Khaki Pearl Metallic. De wijzigingen in het interieur zijn vrij summier. Wel is het instrumentarium herzien en krijgt het een nieuwe achtergrondkleur.

In Nederland is de Ignis altijd uitgevoerd met een 1.2, een benzinemotor die, als je de handgeschakelde versie kiest, is uitgerust met mild-hybrid-techniek. Suzuki spreekt van de komst van een vernieuwde 1.2 die net even efficiënter is dan het uitgaande exemplaar. Daarbij is de capaciteit van de bij de mild-hybrid versies horende lithium-ionaccu vergroot van 3 naar 10 Ah. Ook is er een versie met een CVT-transmissie.

Hoe de Nederlandse prijslijst er precies uit komt te zien, is op het moment van schrijven nog niet bekend. De vanafprijs ligt momenteel nog op € 15.899.