Nieuwe Nissan Z Proto te zien

In het filmpje springt één element er vooral uit: de Proto Z lijkt te beschikken over een handbak. In een shot is namelijk te zien dat een hand een schakelbeweging lijkt te maken. Verder bevestigt het filmpje vooral eerdere vermoedens. Nissan grijpt voor het design terug op het verleden en laat in de nieuwste Z stijlkenmerken van oervader 240Z terugkomen. Hierbij zijn met name de lange motorkap en abrupt afgekorte achterkant enkele duidelijke verwijzingen naar het verleden. Ook lijkt de Proto Z de kenmerkende rechthoekige achterlichten te krijgen, die in het filmpje eveneens kort voorbij komen. De verlichting lijkt te zijn opgebouwd uit horizontale LED-strips.

Het beeld van de teaser lijkt voor het overige behoorlijk overeen te komen met onze illustratie. De Proto Z wordt in z'n geheel op 16 september onthuld, dan zal er ook meer informatie vrijgegeven worden over wat er onder de lange motorkap van de sportwagen schuilt. Het zou zomaar kunnen dat de 400 pk sterke V6 die Infiniti reeds toepast in de Q50 en Q60 ook gebruikt gaat worden voor de Z. Of het nieuwste hoofdstuk in de Z-saga ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.