Nieuwe kentekenplaten voor Litouwen

Kentekenplaten uit Litouwen zijn voor een buitenstaander maar lastig te onderscheiden van die van veel andere Europese landen. Ze zijn immers wit met zwarte letters en het bekende blauwe EU-balkje, zoals dat in het gros van de EU-landen het geval is. Zeker de vergelijking met Zweden is snel gemaakt, omdat dat land een soortgelijk lettertype en gelijk aantal tekens gebruikt.

Dat het Litouwse kenteken wel een herkenningsteken kan gebruiken, vonden ze in Litouwen zelf ook. Volgens viceminister Sigita Ščajevienė werd onder de Litouwse automobilisten ‘de wens gevoeld’ om meer op te vallen in het verkeer. Zo zouden veel Litouwers gepersonaliseerde platen bestellen met afkortingen die naar het land verwijzen (‘LIT’), om zo duidelijker onderscheid met de platen uit omringende landen te creëren.

Dat hoeft vanaf dit najaar niet meer. Litouwen introduceert een nieuwe serie kentekenplaten met één heel duidelijk verschil met de huidige variant: het rode wapen van Litouwen is erop afgedrukt. De ridder op het steigerende paard (bekend als ‘Vytis’) is vanaf oktober op alle nieuw geregistreerde voertuigen te zien. Hij is bij reguliere auto-kentekenplaten te vinden tussen het blauwe EU-strookje en het eigenlijke kenteken. Net als Nederland voert Litouwen ook andere modellen kentekenplaten, waarbij het wapen juist boven het EU-balkje wordt geplaatst.

Litouwen kiest ervoor om alle bestaande kentekenplaten in ere te houden. Inwoners hoeven hun huidige platen dus niet te wisselen en auto’s van vóór oktober 2023 gaan dus zonder het wapen door het verkeer. Die wit/blauwe kentekenplaat is sinds de toetreding van Litouwen tot de EU, in 2004, in gebruik. In Nederland kennen we sinds 2000 het model met het blauwe EU-balkje, de zogenaamde GAIK-plaat. Sinds dat eerste jaar van dit millennium is er in ons land niet meer aan de vormgeving van de platen gesleuteld.