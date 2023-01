Nieuwe Hyundai Santa Fe: hoekige gigant

Hyundai werkt aan een nieuwe generatie van zijn grootste SUV. Althans, de grootste SUV die het merk in Europa aanbiedt: de Santa Fe. Op deze spionagefoto's is de nieuwe Hyundai Santa Fe in het ijskoude hoge noorden van Europa tijdens testwerk betrapt.

De huidige vierde generatie van de Hyundai Santa Fe is misschien wel de bijzonderste. Dat heeft vooral betrekking op de techniek en op een wel heel bijzondere metamorfose die de auto op dat vlak doormaakte. De vierde Hyundai Santa Fe debuteerde in 2018 en ging al in 2020 onder het mes. Maar niet zomaar! De Koreaan wisselde tijdens die facelift namelijk doodleuk van platform. De SUV wisselde zijn Y7-basis voor het N3-geheten platform zodat hij ook overweg kon met hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Vanbuiten wijzigde hij niet zo sterk als je bij een platformwissel gewend bent. Maar er zit wél een Hyundai Santa Fe in het vat met een compleet nieuwe koets. Op deze spionagefoto's zie je die voor het eerst.

De nieuwe Hyundai Santa Fe - generatie vijf dus - krijgt zo te zien een veel hoekigere vormgeving dan het huidige model. We zien een hoekige raampartij, een hoge en ogenschijnlijk bonkige neus en A-stijlen die met een relatief scherpe hoek overgaan in het dak. Het is nog maar de vraag of Hyundai de nieuwe Santa Fe op een ander platform dan het huidige model zet. Het huidige N3-platform zit - in kortere vorm - namelijk ook onder de Hyundais Tucson, Sonata, Staria en Santa Cruz. Stuk voor stuk modellen die nog niet zo lang meedraaien.

Een volledig elektrische Hyundai Santa Fe komt er zeer waarschijnlijk niet. Hyundai heeft namelijk een los van de Santa Fe staande elektrische SUV van vergelijkbaar format in het vat zitten. Met de Seven Concept gaf het merk daarop in 2021 al een vooruitblik. Die elektrische SUV gaat waarschijnlijk Ioniq 7 heten.

Hyundai Santa Fe in Nederland

Sinds de marktintroductie van de eerste generatie Santa Fe in 2000 heeft Hyundai verspreid over vier generaties 15.592 exemplaren in Nederland geleverd. In 2006 beleefde de Santa Fe zijn beste verkoopjaar. Toen werden er bijna 3.000 stuks in ons land geleverd. De huidige Santa Fe is er als vijf- en als zevenzitter en is als Hybrid en als Plug-in Hybrid verkrijgbaar.