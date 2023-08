Nieuwe Hyundai Santa Fe: motoren, afmetingen en meer

Je hebt al even kunnen wennen aan het opvallende uiterlijk van de gloednieuwe Hyundai Santa Fe. Nu is ook bekend wat er precies onder die koets gebeurt, hoe groot-ie is en wanneer de Santa Fe deze kant op komt.

We kunnen gerust stellen dat de nieuwe Hyundai Santa Fe voor een fikse verrassing zorgde bij zijn onthulling vorige maand. Hij lijkt immers in vrijwel niets meer op de uitgaande Santa Fe en ziet er vooral aan de achterkant behoorlijk extravagant uit. Ook in het interieur vaart de Santa Fe vanaf deze vijfde generatie een wat andere koers. Het zijn rechte lijnen die de klok slaan, terwijl de in 2020 grondig vernieuwde huidige Santa Fe juist gekenmerkt werd door ronde vormen en een behoorlijk frivool gelijnd front. Allemaal leuk en aardig, maar wat levert de gedaantewisseling op?

Nou, om te beginnen is de nieuwe Santa Fe een slagje groter. De wielbasis groeide met 5 cm naar ruim 2,81 m en de totale lengte nam met 4,5 cm toe tot 4,83 m. Dat is goed te merken aan de binnenruimte. De nieuwe Hyundai Santa Fe biedt met vijf zitplaatsen ruimte aan 725 liter bagage, 91 liter meer dan voorheen. De beenruimte op de tweede zitrij in de hybride Santa Fe is met 2 cm gegroeid en op de derde zitrij met 3 cm. Verder kun je de rugleuningen op de derde zitrij 10 graden verder naar achteren gekantelen en dat is wel zo comfortabel. De Santa Fe is niet alleen wat gegroeid, maar ook aangekomen. Het rijklaargewicht ligt altijd boven de 2 ton. De hybride en plug-in hybride versies wegen respectievelijk 2.225 kg en 2.295 kg.

Bekende techniek

We noemen natuurlijk niet voor niets de hybrides, want juist die komen naar Europa. De nieuwe Santa Fe met atmosferische 2.5 en de 2.5 T-GDI gaan aan onze neus voorbij. Wij krijgen, net als bij de huidige Santa Fe, weer de keuze uit een hybride en plug-in hybride met 1.6 T-GDI als kloppend hart. Het systeemvermogen van die twee is nog niet bekend, wel weten we nu dat de 1.6 in de HEV 180 pk levert en in de PHEV 160 pk. Dat klinkt op zich bekend, dus reken voorzichtig op vergelijkbare systeemvermogens als bij de huidige Santa Fe (HEV 230 pk, PHEV 265 pk). De 0-100 km/h-sprint is in de hybride Santa Fe in 9,5 seconden achter de rug en in de plug-in in 9,1 seconden. In beide gevallen ligt de topsnelheid op 190 km/h. Schakelen gaat altijd met een zestraps automaat. Het is nog niet duidelijk wat de elektrische actieradius van de nieuwe plug-in hybride Santa Fe is.

Zoals je merkt zijn we weliswaar iets wijzer geworden, maar blijven sommige vragen onbeantwoord. De Europese marktintroductie laat nog tot de eerste helft van 2024 op zich wachten. Voor die tijd passeert de nieuwe Hyundai Santa Fe ongetwijfeld nog een keer de revu.