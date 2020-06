Dít is de grondig vernieuwde Hyundai Santa Fe

Ruim een week geleden verraste Hyundai enigszins met het eerste beeld van 'de nieuwe Santa Fe'. Hoewel het om een facelift van de huidige Santa Fe leek te gaan, ligt het toch iets ingewikkelder dan dat. Hyundai heeft het zelf namelijk over de vijfde generatie van haar SUV, terwijl de sterk gelijkende vierde generatie pas twee jaar geleden aan de wereld werd voorgesteld. Hier in Nederland is dat model pas ongeveer een jaar leverbaar. Toch gaat het wel degelijk om een nieuwe generatie, want ondanks de uiterlijke overeenkomsten, is de basis van de Santa Fe helemaal nieuw.

De kersverse Santa Fe staat volgens Hyundai op een nieuw platform. Dat moet het weggedrag verbeteren, de impact van een botsing beter opvangen en voor een rustigere rij-ervaring zorgen. Het belangrijkste nieuws is echter de ruimte voor andere aandrijflijnen. Hyundai houdt specificaties nog onder de pet, maar geeft al aan dat de nieuwe Santa Fe leverbaar wordt met zowel een hybride als een plug-in hybride aandrijflijn. Daarover horen we snel meer. Het is een welkome verandering voor de Nederlandse markt, want momenteel is de Santa Fe enkel leverbaar met een 2.2 CRDi-dieselmotor.

Veranderingen spotten

De grootste verandering, het nieuwe platform, is uiteraard niet direct aan de auto af te lezen. Dat betekent echter niet dat de nieuwe Santa Fe niet te onderscheiden is van het huidige type. De SUV heeft om te beginnen een flink gewijzigde neus. De gehele grille is van een andere vorm dan we gewend zijn en de koplampen sluiten hier voortaan naadloos op aan. Aan de achterzijde ziet het er weliswaar nog iets bekender uit, maar ook hier heeft men niet stilgezeten. De achterlichten ogen vertrouwd, maar zijn stiekem toch helemaal nieuw. Ook zijn deze voortaan optisch aan elkaar verbonden met een lichtstrook over de hele breedte van de achterklep. Verder oogt de achterbumper een stuk opgeruimder dan voorheen.

In het interieur is het wederom even twee keer kijken, maar ook hier is de bezem er goed doorheen gehaald. Vooral de compleet nieuwe middenconsole valt op. Het oogt wat luxueuzer en completer. Ook is het 10,25-inch infotainmentscherm nieuw en prijkt er voortaan een 12,3-inch digitaal instrumentarium achter het stuurwiel. Hyundai zegt gewerkt te hebben aan de materiaalkeuze, waardoor het interieur voortaan ook hoogwaardiger aan moet voelen.

Uitgebreidere informatie laat nog even op zich wachten. Ook de Nederlandse motorkeuzes en bijbehorende prijzen volgen in een later stadium. Lang kan dat niet meer duren, want Hyundai meldt dat de verse Santa Fe al na de zomer in de showroom staat.