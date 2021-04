Hyundai Santa Cruz is nieuwe compacte pick-up

Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan eindelijk: de Hyundai Santa Cruz. De Hyundai Santa Cruz is een voor de Amerikaanse markt bestemde pick-up waarmee Hyundai een nieuw segment lijkt aan te boren.

Hyundai liet in 2015 de Santa Cruz Concept zien, een voorbode van een compacte pick-up die ondanks dat hij warm werd ontvangen pas zes jaar later een productieversie heeft gekregen. De Hyundai Santa Cruz is een auto waarmee Hyundai zich een uniek stukje van de automarkt toe-eigent. In de Verenigde Staten zijn full-size pick-ups als de Ford F-150, Chevrolet Silverado en Toyota Tundra gemeengoed. Een segment daaronder verkopen merken als Ford en Toyota pick-ups als de Ranger en Tacoma, maar met deze Santa Cruz nestelt Hyundai zich nog daaronder. Daar komt bij dat de Santa Cruz gewoon vier portieren heeft. De Santa Cruz lijkt een mengelmoesje te zijn van een cross-over en een pick-up en dat is gezien de populariteit van auto's in die segmenten in de Verenigde Staten misschien wel een recept voor succes.

De Hyundai Santa Cruz is 4,97 meter lang en 1,91 breed. Daarmee is hij fors kleiner dan bijvoorbeeld de 5,39 meter lange Toyota Tacoma en de minstens 5,11 meter lange Ford Ranger. Hoewel de wielbasis van de Santa Cruz met exact drie meter riant is, duikt de Hyundai ook hier onder die van na het model kleinste pick-ups op de Amerikaanse markt. De laadbak heeft een diepte van 1,32 meter. Hyundai lijkt met de Santa Cruz een segment terug te brengen naar de Amerikaanse markt. Het is een auto met een zeldragende carrosserie, vier volwaardige portieren en een relatief korte laadbak. Subaru leverde aan het begin van dit decennium de Baja in de Verenigde Staten, een lifestyle pick-up op basis van de Outback, maar dan met een open laadbak. Hyundai doopt z'n Santa Cruz een SAV, een Sport Adventure Vehicle. Je moet iets in afkortingland. Hyundai zegt met de Santa Cruz te mikken op klanten die een pick-up willen die ook in de stad wendbaar en comfortabel is. Of het 20-inch grote lichtmetaal van de Santa Cruz op deze foto's daaraan bijdraagt, is echter maar de vraag. 18-inch is gelukkig ook te krijgen.

Het is opvallend hoeveel designelementen van de zes jaar oude Santa Cruz Concept de overstap naar de productieversie hebben overleefd. Natuurlijk is er wel het een en ander veranderd. Zo is de oplopende schouderlijn gebleven, maar heeft de definitieve Santa Cruz gewoon volwaardige achterportieren en geen kleine exemplaren die andersom scharnieren zoals bij een 'extended cab' pick-up gebruikelijk is. Het front van de Santa Cruz doet met z'n in de grille verstopte verlichting zeer sterk denken aan dat van de Tucson. De auto krijgt onder meer een afsluitbare tonneau en is volgestopt met slimme opbergplekken. Zo heeft Hyundai onder meer onder de achterbank opbergvakken verstopt. De Santa Cruz krijgt optioneel een 10-inch infotainmentscherm en ook is een digitaal instrumentarium met dezelfde diameter beschikbaar.

Onder de kap van de basis-Hyundai Santa Cruz ligt een 2,5-liter grote viercilinder die ruim 190 pk en 245 Nm levert. Deze benzinemotor is gekoppeld aan een achttraps automaat. Hoger op de ladder komt een ruim 275 pk en 420 Nm sterke geblazen 2.5 te staan die een achttraps automaat met dubbele koppeling heeft. Hyundai's nieuwe model heeft in alle gevallen vierwielaandrijving. Wat veiligheidssystemen betreft, zit het wel snor. Hyundai pompt de Santa Cruz vol met systemen als Lane Keeping Assist en een noodremsysteem en is optioneel te krijgen met Safe Exist Assist, actieve dodehoekdetectie en zelfs met Highway Drive Assist.

De Santa Cruz is door Hyundai's Noord-Amerikaanse designafdeling ontworpen en rolt straks in Alabama van de band. Naar Europa komt de Hyundai Santa Cruz niet. Is dat een gemis?