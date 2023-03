Nieuwe Hyundai Accent is extravagante sedan

Ken je de ooit zo brave Hyundai Accent nog? Er is nu een compleet nieuwe, en die is wilder dan ooit! Hij beleeft in India zijn publieksdebuut als Verna. Hij komt natuurlijk niet naar Nederland. Is dat een slechte zaak?

De Hyundai Accent zoals je die verspreid over een aantal generaties - een aanvankelijk nog als Excel - in Nederland kent heeft nooit als doel gehad de consument met een wild uiterlijk voor zich te winnen. In Nederland werd de Accent in 2009 opgevolgd door de i20, maar elders in de wereld is de kleine broer van de Elantra nooit vertrokken. Hoewel de laatste generaties al een relatief spannend uiterlijk toebedeeld kregen, is de nieuwe Accent met afstand de wildste ooit. In India is de nieuwe Hyundai Accent - daar Verna geheten - gepresenteerd.

De nieuwe Hyundai Accent/Verna is dan wel de kleine broer van de 4,68 meter lange Elantra, maar is bepaald geen klein sedannetje. Met een lengte van 4,54 meter is hij namelijk ruim 15 centimeter langer dan z'n voorganger. Ook z'n wielbasis is met 2,67 zeker niet aan de kleine kant voor een sedan in dit segment. Het nieuwe model is overduidelijk een Hyundai van de huidige tijd. De Hyundai Accent/Verna heeft een relatief wild getekende koets, compleet met opvallende vouwen in de flanken, een front dat doet denken aan dat van de Kona, Elantra, Staria en Grandeur en met elkaar verbonden achterlichten met een opvallende vorm. Ook opvallend is het chroomkleurige accent bij de C-stijl en de sterk aflopende achterklep die bijna dezelfde lijn volgt als de achterruit.

In het interieur zien we een tweespaaks stuurwiel en niet alleen een flink infotainmentscherm, maar ook een groot digitaal intstrumentarium dat in hetzelfde paneel is verwerkt.

In India komt de Hyundai Verna beschikbaar met een 115 pk sterke atmosferische 1.5 die te koppelen valt aan een handgeschakelde zesbak en aan een CVT. Daarboven staat een 160 pk sterke 1.5 turbomotor die naast met de handgeschakelde zesbak ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling is te krijgen. Prijzen variëren in India van omgerekend € 12.225 voor de basisuitvoering en de turboloze motor tot zo'n €19.500 voor de Verna met de krachtigste motor en de dikste uitvoering.

Zou Hyundai een vergelijkbaar model al dan niet met elektrische aandrijflijn ook naar Europa moeten halen? Waarom wel, of waarom niet?