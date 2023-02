Hyundai Elantra vernieuwd: wilder dan ooit

Ken je de Hyundai Elantra nog? In Nederland verdween het model in 2006 van de markt, maar buiten Europa is het model nooit weggeweest. In thuisland Zuid-Korea geeft Hyundai nu de eerste foto's vrij van de gefacelifte huidige versie en die lijkt natuurlijk in helemaal niets meer op zijn verre voorvaderen.

Eind jaren tachtig haalde Hyundai de Sonata naar Nederland. De eerste generatie Senata duwde hier de Stellar uit de showrooms, maar was met zijn lengte van 4,68 meter maar liefst 26 centimeter langer dan z'n op de Ford Cortina gebaseerde voorganger. Als gevolg daarvan was het gat tussen de na de Sonata kleinste sedan - de 4,28 meter lange Excel - gigantisch. Het gat tussen die twee modellen bleef niet lang ongevuld. De eind 1990 gepresenteerde eerste generatie Elantra kwam in 1991 namelijk als Elantra naar ons land. Die sedan vond al in 1995 opvolging door de aalgladde tweede generatie Elantra/Lantra, een auto die ook nog eens als stationwagen verscheen. De stationwagen verdween weer bij de introductie van de derde generatie Elantra die in 2000 ook met die naam naar Nederland kwam. In 2006 sloot Hyundai het Elantra-boek. Net zoals de Accent in Nederland werd vervangen door de speciaal voor Europa ontwikkelde i20, maakte de Elantra plaats voor de eveneens op de Europese klant toegespitste i30. De Elantra ging buiten Europa echter vrolijk verder. Sterker nog, het model is al een aantal jaar bezig aan zijn zevende generatie. Tijd voor een facelift, maar opgepast: voor de Nederlandse markt heeft die natuurlijk geen enkele vorm van relevantie.

Waarom de hele Elantra-uiteenzetting hierboven? Vooral om je terug te doen denken aan de Lantra's en Elantra's van weleer. De huidige Hyundai Elantra is namelijk een auto met een compleet ander karakter dan zijn voorgangers. De actuele Elantra - hij bestaat enkel als sedan - werd in 2020 gepresenteerd en ziet er nog heftiger uit dan z'n al niet heel erg bescheiden voorgangervan na zijn facelift. De huidige Elantra illustreert net als de nieuwe Accent die we onlangs behandelden perfect hoe Hyundai het tegenwoordig aandurft om zijn modellen gewaagder en excentrieker te verpakken. Anno 2023 komt het merk al even weg met uitbundige ontwerpen, denk aan de Ioniq 5, Ioniq 6 en Santa Fe. Maar in de jaren negentig en begin 00's was Hyundai veel meer een merk dat nog volop in ontwikkeling was en zich niet al te bizarre designfratsen kon perminteren.

De Hyundai Elantra draait mee sinds 2020 en krijgt in thuisland Zuid-Korea - waar hij Avante heet - binnenkort een een facelift. Ook tijdens die facelift houdt Hyundai zich bepaald niet in. Sterker nog, het gaat vrij ver. De complete vorm van de koplampen is anders, met als gevolg dat Hyundai voor de facelift ook de voorschermen heeft moeten aanpassen. Dat is bij een facelift lag niet altijd gebruikelijk. Hyundai schaaft knipt de grillen voortaan op in twee delen en maakt de bumpers aan zowel voor als achterzijde nog uitbundiger dan voorheen.

Geen duik in het voor de Nederlandse markt onbekende zonder af te sluiten met een of meerdere interessante weetjes. Van de huidige Elantra bestaat ook een 280 pk sterke N-versie, maar er is meer. De Elantra maakte zoals gezegd in Europa plaats voor de speciaal voor onze markt ontwikkelde i30. Maar wist je dat Hyundai de Elantra in Australië juist weer als i30 Sedan wordt verkocht?