Nieuwe Honda Accord nu al vanuit alle hoeken

Kort geleden doken de eerste foto's op van ingepakte testexemplaren van de volledig nieuwe Honda Accord. AutoWeek kan je het uiterlijk van die nieuwe Honda Accord nu al laten zien, we hebben namelijk patentplaten opgedoken in de database van het Braziliaanse patentbureau.

In Europa kennen we de Accord vooral nog van naam. De grote broer van de Civic is sinds 2015 niet meer in Europa te koop, maar dat betekent niet dat het model niet meer bestaat. Zo verkoopt Honda in diverse markten nog een Accord, waaronder in de Verenigde Staten. Samen met de Toyota Camry vocht de Accord er vroeger jaarlijks voor de titel 'best verkochte personenauto van de Verenigde Staten', al hebben de sedans binnen hun merk hun strijdbijl moeten afgeven aan achtereenvolgens de RAV4 en de CR-V (361.271 stuks in 2021). Toch is de Accord nog altijd een zeer belangrijke auto voor Honda. Op deze patentplaten is de nieuwe Honda Accord al vanuit alle hoeken te bekijken.

Alleen al in de Verenigde Staten is de Accord goed voor jaarlijks ruim 200.000 verkochte exemplaren. Niet gek dus dat er Honda de Accord actueel en onder de aandacht wil houden door het huidige in 2017 gepresenteerde model na zo'n 5 a 6 jaar te vervangen. Aan de algehele lijn van de auto rommelt Honda niet en dat betekent dat ook de nieuwe Accord weer een vrij sterk aflopende daklijn krijgt optisch vloeiend doorloopt in de achterruit en achterklep. De Accord wordt er bijna een liftback van, maar het blijft een sedan. De raampartij van de nieuwe Accord lijkt zo sterk op die van het huidige model dat je bijna zou denken dat het hier een grondige facelift betreft.

De Accord krijgt een sobere, strakke snuit met daarin weinig optische frutsels. Aan weerszijden van de hoekige grille zitten platte ledkoplampen die de Accord een bijna norse maar zakelijke uitstraling geven. Achterop zien we verlichting die over de gehele breedte van de kont loopt en in het midden slechts wordt orderbroeken door het op deze patentplaten nog ontbrekende Honda-logo.

Net als de huidige Honda Accord krijgt ook het nieuwe model weer hybride aandrijflijnen. Het is opvallend dat Honda het ontwerp van de nieuwe Accord juist via het Braziliaanse patentbureau heeft geregistreerd. De huidige Accord is in het Zuid-Amerikaanse land namelijk helemaal niet te koop. Ook in Nederland verkoopt Honda de actuele Accord niet en ook het nieuwe model komt onze kant niet op. Geteld vanaf 1983 heeft Honda in Nederland bijna 45.000 Accords verkocht. Ondanks dat Honda de Accord al zo'n 7 jaar niet meer in Europa voert, staat de auto wat verkoopaantallen betreft op Honda's Nederlandse ranglijst nog altijd op de tweede plaats.

Is de Europese markt weer klaar voor een Accord? Het zou zomaar een welkome aanvulling zijn op het met SUV's bezaaide wegennet, al zijn sedans in ons hoekje van de wereld bepaald niet populair meer.