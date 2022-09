Ford E-Transit Custom kan met 125 kW laden en 2 ton trekken

Ford trok in mei het doek van de E-Transit Custom, waarmee het merk twee vliegen in één klap slaat. Het is niet alleen de volledig nieuwe Transit Custom, maar ook de eerste volledig elektrische. Er komen ook varianten met brandstofmotoren, maar vooralsnog krijgen we alleen de elektrische E-Transit Custom voorgeschoteld. Hoewel we de Ford E-Transit Custom destijds al vanuit alle hoeken te zien kregen, bleef de technische informatie nog summier. Dat zet Ford nu recht.

Laden en aandrijflijn

De actieradius was al bekend – die is maximaal 380 km volgens de WLTP-cyclus – maar nu weten we ook wat hij nog meer in huis heeft. Zo komt de Ford E-Transit Custom aan dat rijbereik dankzij een accupakket met een nettocapaciteit van 74 kWh. Dat pakket is aan de snellader met maximaal 125 kW laadvermogen vol te jagen met stroom dankzij 400V-technologie. Wie de E-Transit Custom aan de snellader hangt, heeft er in vijf minuten 38 km rijbereik bij. In 41 minuten is het pakket van 15 tot 80 procent van zijn capaciteit bij te laden. Laden kan ook met de standaard 11 kW-boordlader. Dan doe je er bijna acht uur over. Via de FordPass Pro-app kun je de laadstatus van de E-Transit Custom in de gaten houden. Ook niet geheel onbelangrijk: het eerste jaar is het laden aan publieke laadpalen dankzij een inbegrepen abonnement gratis.

De Ford E-Transit Custom komt qua aandrijflijnen in twee versies. De instapper heeft een 136 pk sterke elektromotor. Daarboven staat een 217 pk sterke versie. In beide gevallen bedraagt het direct beschikbare koppel 415 Nm. Dat laatste is goed nieuws voor het trekvermogen: de Ford E-Transit Custom mag namelijk tot 2.000 kg trekken. Volgens Ford kan de E-Transit Custom daarmee het eventuele gemis van een dieselkrachtbron goed compenseren.

Vervoeren en trekken

Enkele afmetingen van de Ford E-Transit Custom zijn nu ook bekend. De bestelbus is in zijn laagste vorm net geen twee meter hoog, dus zul je niet snel in de problemen komen bij tunneltjes of in parkeergarages. Belangrijker is de laadruimte; die bedraagt minstens 5,8 kubieke meter, maar bij de langste en hoogste versie is dat 9 kubieke meter. In dat laatste geval heb je een laadvloer met een laadlengte tot 3,45 meter. Het maximale laadgewicht van de Ford E-Transit Custom is 1.100 kg. Ford geeft aan dat er dus diverse lengte- en hoogtematen komen, al is nog niet precies bekend hoeveel. Ook zit er een personenversie in het vat en een bestelversie met dubbele cabine.

Handigheden

Voor het eerst krijgen we ook het interieur van de nieuwe Ford E-Transit Custom te zien. Op een beduidend minimalistischer vormgegeven dashboard dan voorheen prijkt in het midden een 13-inch infotainmentscherm. Ford kiest er in elk geval voor om behalve touchbediening ook nog enkele zaken onder te brengen in fysieke knoppen. Voor het zowel aan de boven- als onderkant afgevlakte stuurwiel zit verder nog een digitaal instrumentarium. Over dat stuurwiel gesproken: daar doet Ford iets bijzonders mee. Het stuurwiel kan deels of geheel platgelegd worden als de E-Transit Custom stilstaat, zodat er naar wens bijvoorbeeld een laptop op kan worden gezet om tijdens het stilstaan te werken. Er kan zelfs een soort tafeltje van worden gemaakt. Ook handig voor tijdens het laden.

Meer handige zaken? Jazeker. Net als bijvoorbeeld de grotere E-Transit heeft de E-Transit Custom stroompunten aan boord waarop je bijvoorbeeld elektrisch gereedschap kunt aansluiten. Die leveren tot 2,3 kW aan stroom. Verder heeft de E-Transit Custom een zogenoemde 'Delivery Assist', waarmee de besteller bezorgers assisteert als er moet worden in- en uitgestapt voor het bezorgen van pakketjes. De E-Transit Custom sluit dan automatisch na het uitstappen de ramen, vergrendelt de deuren en zet de alarmlichten aan. Wil je dan de schuifdeur nog openen, dan hoef je alleen je voet onder de dorpel te bewegen en gaat deze automatisch open en weer op slot als je wegloopt bij de E-Transit Custom. Kom je terug bij de bus, dan ontgrendelen de deuren weer en gaan de ramen terug naar hun eerdere positie als deze voorheen geopend waren.

Ford stelt ten slotte onder meer de assistentiesystemen Pre-Collision Assist, Lane-Keeping System, Driver Alert, cruisecontrol met instelbare snelheidsbegrenzer, verkeersbordherkenning, Intelligent Speed Assist en Wrong Way Alert beschikbaar voor de E-Transit Custom. Ook behoren parkeersensoren voor en achter en een 360-gradencamera tot de mogelijkheden.

Volgend jaar in productie

Enthousiast geworden? Dan moet je nog wel even geduld hebben. Ford meldt dat de E-Transit Custom pas eind 2023 in productie gaat in een volledig nieuwe fabriek van Ford Otosan in Turkije. Voor die tijd maken we ongetwijfeld ook al kennis met de brandstofversies. Dikke kans dat ook Volkswagen voor die tijd met nieuws komt, want de nieuwe Transporter deelt zijn basis met deze nieuwe Transit Custom.