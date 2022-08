Nieuwe Ford Transit Custom met brandstofmotor gespot

Ford stoomt een volledig nieuwe Transit Custom klaar, maar die hebben we stiekem al gezien. Hier zien we 'm alleen wel met een andere aandrijflijn, want de nieuwe Transit Custom wordt een veelzijdiger verhaal dan eerder.

Denk je bij het zien van deze nog slechts deels ingepakte Ford Transit Custom 'hé, die ken ik al'? Dat kan kloppen. Althans, deels. Ford trok namelijk in mei het doek van de volledig nieuwe E-Transit Custom en dat is simpelweg de volledig elektrische broer van deze reguliere Transit Custom.

Het uiterlijk van de nieuwe generatie Transit Custom met brandstofmotor heeft dus weinig verrassingen meer voor ons in petto. Toch zien we vooral achteraan een opvallend verschil. Waar de E-Transit Custom in de achterlichten twee verticale en halverwege onderbroken strepen ledverlichting heeft, zien de achterlichten op dit exemplaar er een stuk conventioneler uit. Het zou kunnen dat we nog een beetje voor de gek gehouden worden, maar het is niet onwaarschijnlijk dat deze exemplaren ook op de uiteindelijke productieversie zitten.

Verder valt uiteraard op dat de gespotte test-Transit Custom een behoorlijk hoog dak erop heeft zitten. Van de Transit Custom komen immers ook weer legio verschillende lengte- en hoogtevarianten op de markt. Hier test men kennelijk de hoogste versie. Het is nog niet helemaal helder welke motoren we in de nieuwe Ford Transit Custom mogen verwachten, maar zet in ieder geval in op verschillende diesel- en benzinekrachtbronnen, mogelijk ook met (mild-)hybridetechniek aan boord. De Transit Custom deelt zijn basis met de volgende Volkswagen Transporter, waarbij Ford het voortouw in de ontwikkeling nam. Logischerwijs worden het dus wel weer gewoon Ford-motoren voor de Transit Custom. Naast diverse bestelversies mogen we ook rekenen op een Tourneo Custom gedoopte personenvariant. We verwachten de presentatie van de nieuwe Ford Transit Custom op z'n vroegst eind dit jaar.